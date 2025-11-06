　6日2時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2025年12月限は前日比670円高の5万1200円と急騰。日経平均株価の現物終値5万212.27円に対しては987.73円高。出来高は1万1644枚となっている。

　TOPIX先物期近は3302ポイントと前日比24ポイント高、TOPIXの現物終値比は33.71ポイント高で推移。


○主要先物価格・2時00分時点

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 51200　　　　　+670　　　 11644
日経225mini 　　　　　　 51195　　　　　+665　　　217694
TOPIX先物 　　　　　　　　3302　　　　　 +24　　　 11306
JPX日経400先物　　　　　 29845　　　　　+270　　　　 802
グロース指数先物　　　　　 708　　　　　　+4　　　　 748
東証REIT指数先物　　売買不成立

株探ニュース