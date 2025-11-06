日経225先物：6日2時＝670円高、5万1200円
6日2時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2025年12月限は前日比670円高の5万1200円と急騰。日経平均株価の現物終値5万212.27円に対しては987.73円高。出来高は1万1644枚となっている。
TOPIX先物期近は3302ポイントと前日比24ポイント高、TOPIXの現物終値比は33.71ポイント高で推移。
○主要先物価格・2時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 51200 +670 11644
日経225mini 51195 +665 217694
TOPIX先物 3302 +24 11306
JPX日経400先物 29845 +270 802
グロース指数先物 708 +4 748
東証REIT指数先物 売買不成立
株探ニュース