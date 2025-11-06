¿¹ÊÝ¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ë¥µ¥×¥é¥¤¥º¡ª£²£±ºÐ£Æ£×ËÌÌîñ¥ÂÀ¤¬ÆüËÜÂåÉ½½é¾·½¸¤Ø¡¡º£µ¨¥ª¡¼¥¹¥È¥ê¥¢£±Éô¥¶¥ë¥Ä¥Ö¥ë¥¯¤Ç£±£°Àï£´È¯
¡¡¥µ¥Ã¥«¡¼ÆüËÜÂåÉ½¤ÎÇ¯ÆâºÇ¸å¤Î³èÆ°¤È¤Ê¤ë¹ñºÝ¿ÆÁ±»î¹ç¡¦¥¬¡¼¥ÊÀï¡Ê£±£±·î£±£´Æü¡¦ËÅÄ¥¹¡Ë¡¢¥Ü¥ê¥Ó¥¢Àï¡ÊÆ±£±£¸Æü¡¦¹ñÎ©¡Ë¤Ë¥ª¡¼¥¹¥È¥ê¥¢£±Éô¥¶¥ë¥Ä¥Ö¥ë¥¯¤Ç¥×¥ì¡¼¤¹¤ë£²£±ºÐ£Æ£×ËÌÌîñ¥ÂÀ¤¬½é¾·½¸¤µ¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬£µÆü¡¢Éâ¾å¤·¤¿¡£´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÆüËÜ¥µ¥Ã¥«¡¼¶¨²ñ¤«¤é¾·½¸¤Ø¸þ¤±¤¿ÂÇ¿Ç¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ï£¶Æü¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¿¹ÊÝ¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ë¤Þ¤¿°ì¿Í¡¢¿·±Ô¤¬²Ã¤ï¤ê¤½¤¦¤À¡£ËÌÌî¤Ï£±£·£²¥»¥ó¥Á¡¢£¶£°¥¥í¤È¾®ÊÁ¤Ê¤¬¤é¹â¤¤µ»½Ñ¤È¥´¡¼¥ë¥»¥ó¥¹¤ò»ý¤Ä£Æ£×¡£º£Ç¯£¶·î¡¢£ÃÂçºå¤«¤é¥¶¥ë¥Ä¥Ö¥ë¥¯¤Ø°ÜÀÒ¤·¡¢£±Ç¯ÌÜ¤«¤é¥ê¡¼¥°Àï£±£°»î¹ç£´ÆÀÅÀ¤È·ë²Ì¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¤ë¡££±£°·î£²£·Æü¤Î£Á¥¦¥£¡¼¥óÀï¡¢£²Æü¤Î£Ó£Ö¥ê¡¼¥ÈÀï¤Ç£²ÀïÏ¢Â³ÆÀÅÀ¤¹¤ë¤Ê¤É¹¥Ä´¡£ºÇ¹âÊö¤Î²¤½££Ã£Ì¤Ë¼¡¤°²¤½£¥ê¡¼¥°¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£¥¶¥ë¥Ä¥Ö¥ë¥¯¤«¤é±Ñ¥×¥ì¥ß¥¢¤Î¥ê¥Ð¥×¡¼¥ë¤Ø¥¹¥Æ¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¤·¤¿£ÃÂçºå¤ÎÀèÇÚ¡¢£Í£ÆÆîÌîÂó¼Â¡Ê£³£°¡Ë¡á¥â¥Ê¥³¡á¤ò¤Û¤¦¤Õ¤Ä¤È¤µ¤»¤ë³èÌö¤À¡£
¡¡ÆüËÜ¤Ï£±£°·î£±£´Æü¤Î¥Ö¥é¥¸¥ëÀï¡Ê£³¡»£²¡Ë¤ÇÎò»ËÅª½é¾¡Íø¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£¤À¤¬¡¢º¸Â¼óÄË¤Ç£±Æü¤ËÉüµ¢¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤Î£Í£Æµ×ÊÝ·ú±Ñ¡Ê£²£´¡Ë¡á£Ò¥½¥·¥¨¥À¡¼¥É¡á¡¢£¹·î²¼½Ü¤«¤é·ç¾ì¤¬Â³¤¯£Í£Æ»°ãø·°¡Ê£²£¸¡Ë¡á¥Ö¥é¥¤¥È¥ó¡á¡¢Éé½ýÃæ¤Î£Í£Æ°ËÅì½ãÌé¡Ê£³£²¡Ë¡á¥²¥ó¥¯¡á¤é¡¢¾õÂÖ¤¬ÉÔ°Â¤Ê¼çÎÏ¤¬Â¿¤¯¡¢Á°Àþ¤Ç·ë²Ì¤ò»Ä¤¹ËÌÌî¤ËÀ¼¤¬¤«¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£
¡¡ËÌÌî°Ê³°¤Ë¤â¡È¾ïÏ¢ÁÈ¡É°Ê³°¤«¤é¾·½¸¤µ¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¡¢ÍèÇ¯£¶·î¤ÎËÌÃæÊÆ£×ÇÕ¤Ë¸þ¤±¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼Æþ¤ê¤ò¤«¤±¤¿¥µ¥Ð¥¤¥Ð¥ë¤¬²áÇ®¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£
¡¡¢¡ËÌÌî¡¡ñ¥ÂÀ¡Ê¤¤¿¤Î¡¦¤½¤¦¤¿¡Ë£²£°£°£´Ç¯£¸·î£±£³Æü¡¢ÏÂ²Î»³¡¦ÍÅÄ»ÔÀ¸¤Þ¤ì¡££²£±ºÐ¡£Ãæ³Ø¤«¤é£ÃÂçºå¤Î²¼ÉôÁÈ¿¥¤Ë²ÃÆþ¡££Õ¡½£²£³¥Á¡¼¥à¤È¤·¤Æ½Ð¾ì¤·¤¿£²£°Ç¯£±£°·î£²£µÆü¤Î£Ê£³¡¦£ÇÂçºå£Õ¡½£²£³Àï¤Ç¥¯¥é¥ÖºÇÇ¯¾¯¤È¤Ê¤ë£±£¶ºÐ£²¤«·î£±£²Æü¤Ç¸ø¼°Àï¥Ç¥Ó¥å¡¼¡££²£²Ç¯£²·î¤Ë¥È¥Ã¥×¾º³Ê¡££Ê£±ÄÌ»»£¶£¸»î¹ç£¸ÆÀÅÀ¡£º£Ç¯£¶·î¤Ë¥¶¥ë¥Ä¥Ö¥ë¥¯¤Ø´°Á´°ÜÀÒ¡£¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤Ï£Æ£×¡££±£·£²¥»¥ó¥Á¡¢£¶£°¥¥í¡£Íø¤Â¤Ï±¦¡£