中国の大手通販サイト「SHEIN」が5日、フランス・パリの老舗百貨店に世界初の常設店舗をオープンしました。一方で、格安ファッションブランドの出店に、地元では抗議も起きています。

格安ファッションブランドで人気となっている「SHEIN」は5日、世界で初めての常設の店舗をパリの老舗百貨店にオープンしました。

買い物客「これが11ユーロよ。シャンゼリゼ通りなら120ユーロはする。今はなんだって中国産ね」

一方で、低コストのビジネスモデルを続けるSHEINは、労働者に劣悪な条件を強いていると懸念されているほか、環境への悪影響も指摘されていて、百貨店の周りには抗議する人たちも集まりました。

抗議する女性「大量の人々が失業する。すでに多くの店が閉まっている。フランスではコストが高すぎて生産できなくなったものがたくさんある」

パリ市長や地元議員もビジネスモデルが不公正だと指摘していて、この百貨店から撤退するブランドも出ています。

一方、百貨店側はSHEINについて、「労働者の権利を尊重していて、それを確認している。」とし、誘致の意義を強調しています。