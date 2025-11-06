ＮＹ各市場 １時台 ダウ平均は小幅安 ナスダックもプラス圏での推移
NY株式5日（NY時間11:14）（日本時間01:14）
ダウ平均 47050.51（-34.73 -0.07%）
ナスダック 23469.00（+120.36 +0.52%）
CME日経平均先物 51130（大証終比：+600 +1.17%）
欧州株式5日GMT16:14
英FT100 9781.32（+66.36 +0.68%）
独DAX 23998.19（+49.08 +0.20%）
仏CAC40 8079.34（+11.81 +0.15%）
米国債利回り
2年債 3.630（+0.054）
10年債 4.151（+0.066）
30年債 4.729（+0.064）
期待インフレ率 2.316（+0.012）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 2.671（+0.017）
英 国 4.466（+0.041）
カナダ 3.157（+0.032）
豪 州 4.312（-0.038）
日 本 1.657（-0.008）
NY原油先物12 月限（WTI）
1バレル＝60.67（+0.11 +0.18%）
NY金先物12 月限（COMEX)
1オンス＝3988.90（+28.40 +0.72%）
ビットコイン（ドル）
103300.06（+3034.51 +3.03%）
（円建・参考値）
1593万5067円（+468104 +3.03%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ
