NY株式5日（NY時間11:14）（日本時間01:14）
ダウ平均　　　47050.51（-34.73　-0.07%）
ナスダック　　　23469.00（+120.36　+0.52%）
CME日経平均先物　51130（大証終比：+600　+1.17%）

欧州株式5日GMT16:14
英FT100　 9781.32（+66.36　+0.68%）
独DAX　 23998.19（+49.08　+0.20%）
仏CAC40　 8079.34（+11.81　+0.15%）

米国債利回り
2年債　 　3.630（+0.054）
10年債　 　4.151（+0.066）
30年債　 　4.729（+0.064）
期待インフレ率　 　2.316（+0.012）
※期待インフレ率は10年債で算出

各国10年債
ドイツ　　2.671（+0.017）
英　国　　4.466（+0.041）
カナダ　　3.157（+0.032）
豪　州　　4.312（-0.038）
日　本　　1.657（-0.008）

NY原油先物12 月限（WTI）
1バレル＝60.67（+0.11　+0.18%）
NY金先物12 月限（COMEX)
1オンス＝3988.90（+28.40　+0.72%）

ビットコイン（ドル）
103300.06（+3034.51　+3.03%）
（円建・参考値）
1593万5067円（+468104　+3.03%）
※円はドル円相場からの計算値

※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ