パドレスは4日（日本時間5日）、ダルビッシュ有投手（39）が右肘のじん帯再建術（通称トミー・ジョン手術）を受け、成功したと発表した。15年に続き2度目で、人工じん帯を用いた手術を10月29日に受けた。回復には一般的に12〜15カ月を要するため来季は全休し、27年シーズンでの復帰を目指す。

39歳のダルビッシュが、大きな決断を下した。キャリア終盤に差しかかる年齢で下した手術はリスクを伴うが、本来の投球を取り戻そうとする強い覚悟の表れでもある。右腕は自身のSNSで「2026年シーズンは試合で投げることができません。また気持ちよくボールが投げられるようにリハビリ頑張ります」と、再起への意欲を記した。

ここ数年は右肘の不調に悩まされてきた。23年は8月でシーズンを終え、昨季も炎症を経験。今季も初登板が7月にずれ込み、15試合の登板で5勝5敗、防御率5・38と苦しんだ。投球回は2年続けて100イニングに届かなかった。カブスとのナ・リーグワイルドカードシリーズで敗退した際は「本当にいっぱいいっぱいだった。とにかく疲れた」と語っていた。

前回手術した15年は復帰までに約14カ月を要した。21年からプレーするパドレスとは28年まで契約を結んでいるが、復帰は41歳となる27年シーズンとなる見込み。前回大会で日本代表の精神的支柱として優勝に貢献した来年3月のWBCの参加は絶望的となった。

高齢でのトミー・ジョン手術。15年にジョー・ネイサン（タイガース）、19年にリッチ・ヒル（ドジャース）が手術に踏みきり、いずれも復帰を果たしている。バーランダー（ジャイアンツ）は20年に37歳で手術を受け、39歳でサイ・ヤング賞に輝いた例もある。肉体と投球を熟知するダルビッシュが復活へ向け、地道なリハビリに臨む。

▽ダルビッシュの前回トミー・ジョン手術 レンジャーズ時代の15年3月7日に「右肘側副じん帯部分断裂」と診断され、同17日に手術。16年5月28日のパイレーツ戦で658日ぶりに登板し、5回3安打1失点で勝利投手。「強がりでもなく苦しい時期はなかった。なぜかと言うと、そういう性格だからだと思います」と復帰戦を振り返った。