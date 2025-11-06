【FEMMUE ボディオイル】ゼラニウムとジャスミンが香る♡限定アイテム

花々のエッセンスで肌と心を満たすスキンケアブランド、FEMMUE（ファミュ）から、ゼラニウムとジャスミンが香る「ビューティファイング ボディオイル」が数量限定で登場。乾燥やごわつきが気になる季節に、肌をしっとりなめらかに整えながら、深呼吸したくなるようなやさしい香りで心まで癒す特別な1本。忙しい毎日に“自分をいたわる時間”をもたらしてくれます。

植物オイルを贅沢にブレンド。しっとりつややかな肌へ



FEMMUEの新作ボディオイルは、カメリアオイル4をベースに、オリーブオイル5、アルガンオイル6、サンフラワーオイル7など、さまざまな植物オイルをブレンド。

乾燥しやすい肌をやさしく包み込み、うるおいとツヤを与えます。オレイン酸を豊富に含むツバキ種子油がなめらかさを、アルガンオイルがハリと弾力をサポート。

単一オイルでは叶わない、多角的なスキンケア効果が魅力です。

*4ツバキ種子油

*5オリーブ果実油

*6アルガニアスピノサ核油

バクチオールが叶える、明るく透明感*1のある肌



植物由来の成分「バクチオール」は、レチノールに似た働きを持ち、乾燥によるくすみやごわつきに穏やかにアプローチ。敏感肌の方にも使いやすく、毎日のケアで明るくクリアな印象へ導きます。

また、しっとりとなじむ軽やかなテクスチャーが肌を包み込み、使うたびに気分までリラックス。産後のママやキッズの保湿ケアにもおすすめです。

ゼラニウム×ジャスミン。香りで心まで満たされて



ビューティファイング ボディオイル［ボディオイル］

価格：90mL・4,620円（税込）

フローラルなゼラニウム2と、華やかで上品なジャスミン3がやさしく調和した香りは、まるで花々に包まれているよう。深呼吸したくなるような心地よさで、お手入れの時間が癒しのひとときに変わります。

合成香料は不使用。ナチュラルで穏やかな香りが、心と身体をゆるめながら、女性らしさを引き出してくれます。

KEY INGREDIENTS：カメリアオイル4/サンフラワーオイル7/オリーブオイル5/マカデミア種子油/ブドウ種子油/アルガンオイル6/ローズヒップオイル*8/バクチオール

効果：保湿/くすみケア/ごわつきケア

香り：ゼラニウム2/ジャスミン3

*2ニオイテンジクアオイ花油

*3マツリカ花エキス

*4ツバキ種子油 *5オリーブ果実油

*6アルガニアスピノサ核油

*7ヒマワリ種子油

*8カニナバラ果実油

*9マカデミア種子油

*10ブドウ種子油

*11チャ種子油

花の力で肌と心を整えるボディケアを



FEMMUEの「ビューティファイング ボディオイル」は、植物の恵みと香りが融合した、まさに“肌と心をほぐす”一本。乾燥ケアだけでなく、日々のストレスをリセットするリチュアルとしても活躍します。

ゼラニウムとジャスミンの香りに包まれながら、自分の肌と丁寧に向き合うひとときを過ごしてみませんか？あなたの内側からも、やわらかく光を放つような美しさを引き出してくれます。