プロの料理レシピサイト「E・レシピ」がご紹介する今日の夕食にオススメの献立は、 「肉団子のトマト煮」 「簡単味付け！ピーマンと塩昆布のレンジ和え」 「ゴボウとちくわのワサビマヨサラダ」 の全3品。
ボリューミーだけど、野菜もしっかり摂れる子育てママにもオススメの献立です。

【主菜】肉団子のトマト煮
簡単なのに豪華で栄養もバッチリ。残ったスープはパスタソースにしても美味。

©Eレシピ


調理時間：20分
カロリー：411Kcal
レシピ制作：料理カメラマン　横田 真未

材料（2人分）

＜肉団子＞
  合いびき肉  200g
  溶き卵  1/2個分
  パン粉  大さじ2
  牛乳  大さじ1
  塩コショウ  少々
  ナツメグ  少々
玉ネギ  1/2個
ニンジン  1/4本 ＜トマトスープ＞
  水煮トマト  (缶)300ml
  水  200ml
  顆粒チキンスープの素  小さじ2
  ローリエ  1枚
塩コショウ  少々
ドライパセリ  少々
サラダ油  大さじ1

【下準備】

＜肉団子＞の材料を粘りが出るまでよく混ぜ合わせる。玉ネギは1.5cm角に切る。ニンジンは皮をむき、玉ネギの大きさに合わせる。

【作り方】



【作り方】

1. 鍋にサラダ油を熱し、玉ネギとニンジンを中火で炒める。油が回ったら＜トマトスープ＞の材料を入れ、煮たったらひとくち大に丸めた＜肉団子＞を入れる。

©Eレシピ


ローリエは半分に折って入れると香りが増しますよ。
2. (1)のアクを取ってから蓋をし、10〜15分弱火で煮る。＜肉団子＞に火が通ったら塩コショウで味を調え、器に盛ってドライパセリを振る。

©Eレシピ



【副菜】簡単味付け！ピーマンと塩昆布のレンジ和え
レンジでできるピーマンの和え物。塩昆布から塩気とうまみが出るので簡単に味が決まります。

©Eレシピ


調理時間：10分
カロリー：36Kcal
レシピ制作：料理カメラマン　横田 真未

材料（2人分）

ピーマン  4個
顆粒チキンスープの素  小さじ1/2
塩昆布  3g
ゴマ油  少々
白ゴマ  少々

【下準備】

ピーマンは縦半分に切り、ヘタと種を取り除き、横幅5mmに切る。

【作り方】



【作り方】

1. 耐熱皿または耐熱ボウルにピーマンを入れ、顆粒チキンスープの素を振り、ザッと混ぜる。ラップをして電子レンジで2分加熱する。

©Eレシピ


2. (1)にその他の材料を混ぜ合わせ、器に盛る。

©Eレシピ



【副菜】ゴボウとちくわのワサビマヨサラダ
ピリッとした辛さのワサビマヨがアクセントのサラダ。お酒とも相性抜群。

©Eレシピ


調理時間：10分
カロリー：249Kcal
レシピ制作：料理カメラマン　横田 真未

材料（2人分）

ゴボウ  1/2~1本 ちくわ  2本 スプラウト  1パック ＜ワサビマヨ＞
  練りワサビ  小さじ1/2
  マヨネーズ  大さじ2.5
  すり白ゴマ  大さじ1
  しょうゆ  小さじ1/2~1

【下準備】

ゴボウはタワシでこすり洗いし、斜め薄切りにして水に放ち、アクを抜く。ちくわは幅5mmの斜め切りにする。スプラウトは根元を切り落とす。

【作り方】



【作り方】

1. 水気をきったゴボウを熱湯で2分ゆで、ザルに上げて水気をきる。ボウルに＜ワサビマヨ＞の材料、ゴボウ、ちくわ、スプラウトを加えて和え、器に盛る。

©Eレシピ