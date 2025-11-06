【今日の献立】2025年11月6日(木)「肉団子のトマト煮」
プロの料理レシピサイト「E・レシピ」がご紹介する今日の夕食にオススメの献立は、 「肉団子のトマト煮」 「簡単味付け！ピーマンと塩昆布のレンジ和え」 「ゴボウとちくわのワサビマヨサラダ」 の全3品。
【主菜】肉団子のトマト煮
簡単なのに豪華で栄養もバッチリ。残ったスープはパスタソースにしても美味。
©Eレシピ
調理時間：20分
カロリー：411Kcal
レシピ制作：料理カメラマン 横田 真未
材料（2人分）＜肉団子＞
合いびき肉 200g
溶き卵 1/2個分
パン粉 大さじ2
牛乳 大さじ1
塩コショウ 少々
ナツメグ 少々
玉ネギ 1/2個
ニンジン 1/4本 ＜トマトスープ＞
水煮トマト (缶)300ml
水 200ml
顆粒チキンスープの素 小さじ2
ローリエ 1枚
塩コショウ 少々
ドライパセリ 少々
サラダ油 大さじ1
【下準備】＜肉団子＞の材料を粘りが出るまでよく混ぜ合わせる。玉ネギは1.5cm角に切る。ニンジンは皮をむき、玉ネギの大きさに合わせる。
©Eレシピ
【作り方】1. 鍋にサラダ油を熱し、玉ネギとニンジンを中火で炒める。油が回ったら＜トマトスープ＞の材料を入れ、煮たったらひとくち大に丸めた＜肉団子＞を入れる。
©Eレシピ
ローリエは半分に折って入れると香りが増しますよ。
2. (1)のアクを取ってから蓋をし、10〜15分弱火で煮る。＜肉団子＞に火が通ったら塩コショウで味を調え、器に盛ってドライパセリを振る。
©Eレシピ
【副菜】簡単味付け！ピーマンと塩昆布のレンジ和え
レンジでできるピーマンの和え物。塩昆布から塩気とうまみが出るので簡単に味が決まります。
©Eレシピ
調理時間：10分
カロリー：36Kcal
レシピ制作：料理カメラマン 横田 真未
材料（2人分）ピーマン 4個
顆粒チキンスープの素 小さじ1/2
塩昆布 3g
ゴマ油 少々
白ゴマ 少々
【下準備】ピーマンは縦半分に切り、ヘタと種を取り除き、横幅5mmに切る。
©Eレシピ
【作り方】1. 耐熱皿または耐熱ボウルにピーマンを入れ、顆粒チキンスープの素を振り、ザッと混ぜる。ラップをして電子レンジで2分加熱する。
©Eレシピ
2. (1)にその他の材料を混ぜ合わせ、器に盛る。
©Eレシピ
【副菜】ゴボウとちくわのワサビマヨサラダ
ピリッとした辛さのワサビマヨがアクセントのサラダ。お酒とも相性抜群。
©Eレシピ
調理時間：10分
カロリー：249Kcal
レシピ制作：料理カメラマン 横田 真未
材料（2人分）ゴボウ 1/2~1本 ちくわ 2本 スプラウト 1パック ＜ワサビマヨ＞
練りワサビ 小さじ1/2
マヨネーズ 大さじ2.5
すり白ゴマ 大さじ1
しょうゆ 小さじ1/2~1
【下準備】ゴボウはタワシでこすり洗いし、斜め薄切りにして水に放ち、アクを抜く。ちくわは幅5mmの斜め切りにする。スプラウトは根元を切り落とす。
©Eレシピ
【作り方】1. 水気をきったゴボウを熱湯で2分ゆで、ザルに上げて水気をきる。ボウルに＜ワサビマヨ＞の材料、ゴボウ、ちくわ、スプラウトを加えて和え、器に盛る。
©Eレシピ