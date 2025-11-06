スタジオ爆笑！ヘルナンデス「イエーツが夜中の1時に伝説のタトゥーを入れた（笑）」イエーツお尻にカービィのタトゥーを入れる



ドジャースのカービー・イエーツ PHOTO:Getty Images

ワールドシリーズ連覇を果たしたロサンゼルス・ドジャースの面々が、米ABCテレビの深夜の人気トーク番組『ジミー・キンメル・ライブ！』に出演した。

登場したのは、デーブ・ロバーツ監督、ウィル・スミス捕手、エンリケ・ヘルナンデス内野手、タイラー・グラスノー投手、ブレイク・スネル投手の5人。連覇の興奮も冷めやらぬ中、激闘の裏側やチームの絆を笑い交えて語った。

番組の冒頭、司会のジミー・キンメルから「これで歴史を作った。まさに"王朝"ですね」と問われたロバーツ監督は、「"王朝"についての疑問には、これで答えられたと思います。少し苦しい場面もあったけれど、ロサンゼルスのファンは信じ続けてくれた」と笑顔で応じた。

優勝パレードについてグラスノー投手が「最高だった」と語ると、初優勝パレードを経験したスネル投手も「観客として人混みにいたことはあるが、今回は自分がその中心にいた」と振り返り、会場の笑いを誘った。

祝勝会でのエピソードに話が及ぶと、ヘルナンデスが「カービー・イエーツが夜中の1時に"伝説のタトゥー"を入れた」と明かし、スタジオは爆笑。

イエーツはルーキー時代から「ワールドシリーズで優勝したら、お尻に"スマブラのカービィがトロフィーを持つタトゥー"を入れる」と宣言していたという。スミスも「彼が最後まで残っていた」と笑顔で振り返った。

