今季のマンチェスター・シティで得点を量産しているアーリング・ハーランド。直近のプレミア第10節ボーンマス戦では2ゴールを挙げ、勝利に貢献した。



シティの指揮官であるペップ・グアルディオラ監督はこのボーンマス戦後にハーランドをクリスティアーノ・ロナウド、リオネル・メッシと比較し、彼らに並ぶ存在だとノルウェー代表FWを称賛している。



CLドルトムント戦前の記者会見に出席したハーランドはこの発言をうけてロナウドとメッシとの比較に言及した。『TheGuardian』が伝えている。





「(2人との比較について)いや、まったく及ばない。誰も彼らには近づけないんだ。だからその比較は違うと思う」謙虚なハーランドに対し、記者は元ニューカッスルのアラン・シアラー氏が持つプレミアの得点記録更新について質問。シアラー氏は現役時代に260ゴールを挙げており、ハーランドはプレミア4シーズン目で98ゴールと順調に数字を伸ばしている。「記録についてはあまり詳しくないが、この記録だけは知っている。自分が破れるとは思わない。ただチームの勝利に貢献したいだけだ。退屈なことを言っているのはわかる。逆のことを言って欲しいと思っているのもわかる。でも、そうじゃないんだ」6日には古巣とのゲームに臨むハーランド。ドルトムントには2020年から2年間在籍し、89試合で86ゴール23アシストを記録している。