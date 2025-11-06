４日、西井科技が自主開発した自動運転トラック「Ｑ−Ｔｒｕｃｋ」。（上海＝新華社記者／常博深）

【新華社上海11月5日】中国上海市で5日、第8回中国国際輸入博覧会が開幕し、新たな製品や技術、サービスが多数披露された。西井科技（Westwell）やテスラ、ベクトン・ディッキンソン、ファーストリテイリングなど、多くの企業が重量級の新製品を携えて登場し、先端技術の魅力を紹介するとともに、中国市場に対する長期的な自信を示した。

人工知能（AI）・無人運転技術開発企業の西井科技のブースでは、すでに中国や英国、タイ、アラブ首長国連邦（UAE）など28の国と地域で大規模に導入され、SF映画「流転の地球3（原題:流浪地球3）」にも登場する自動運転大型トラック「Q-Truck」が多くの来場者の目を引いた。新たにアップグレードした新エネルギー自動運転トラクターヘッド「Q-Tractor P40 Plus」も同様に関心を集めていた。

４日、米電気自動車（ＥＶ）大手テスラのスポーツタイプ多目的車（ＳＵＶ）「モデルＹＬ」。（上海＝新華社記者／方芸暁）

米電気自動車（EV）大手テスラは、ブース内に「未来の街」を作り、自動運転EV「サイバーキャブ」をアジア太平洋地域で初披露した。金色の流線型ボディーにハンドルやペダルのない独特なデザインで瞬く間に注目を集め、来場者にエンド・ツー・エンド（端末間）モデルのニューラルネットワーク技術によって支えられた自動運転時代がすぐそこまで来ていることを実感させた。

医療分野におけるイノベーションは、常に人類の健康をレベルアップさせる重要な原動力となってきた。米国の医療技術企業ベクトン・ディッキンソンは今回、静脈治療や外科的介入、腫瘍診断・治療、術中管理、生検・吸引（ドレナージ）、スマート診断など複数の専門分野を網羅する新製品を発表。いずれも世界や中国で初公開あるいは限定公開となる製品で、同社の多分野・多場面に対応する製品体系の革新的成果を包括的に示した。

４日、米医療技術企業ベクトン・ディッキンソンのブース。（上海＝新華社記者／常博深）

ファッションブランド「ユニクロ」を展開するファーストリテイリングは今回で6回目の出展となる。約千平方メートルのブースを設け、「A Heartwarming Journey 心温まる旅」をテーマに生活の美学を表現している。先端技術やトレンドデザイン、持続可能な発展に焦点が当てられており、来場者は驚きに満ちた革新的な生地やテクノロジー繊維、デザインの発想を身近に体験できる。テクノロジーを駆使した高機能アウターやカシミヤ混合の極暖インナーなど革新的な機能素材を使用した衣類が展示されたほか、ディズニー映画「ズートピア」とのコラボによるグラフィックTシャツなども世界初公開された。

スマート物流からグリーン（環境配慮型）モビリティーまで、生命・健康から質の高い暮らしまで、出展企業は輸入博を足がかりに、自社の代表的な新製品や最先端製品を通じて中国の未来に信任票を投じている。各社の製品や技術の展示からは、中国の巨大市場が提供するチャンスを共有し、持続可能な未来を共に築くという揺るぎない自信と協力の誠意も感じ取ることができる。（記者/方芸暁、常博深）

４日、西井科技の新エネルギー自動運転トラクターヘッド「Ｑ−Ｔｒａｃｔｏｒ Ｐ４０ Ｐｌｕｓ」。 （上海＝新華社記者／方芸暁）

４日、米電気自動車（ＥＶ）大手テスラのピックアップトラック「サイバートラック」。（上海＝新華社記者／常博深）

４日、ファッションブランド「ユニクロ」を展開するファーストリテイリングの展示品。（上海＝新華社記者／方芸暁）

４日、米電気自動車（ＥＶ）大手テスラのセダンタイプのＥＶ「モデル３」。（上海＝新華社記者／常博深）

４日、米医療技術企業ベクトン・ディッキンソンのブースの一角。（上海＝新華社記者／方芸暁）

４日、人工知能（ＡＩ）・無人運転技術開発企業、西井科技のブース。（上海＝新華社記者／常博深）

４日、ファッションブランド「ユニクロ」を展開するファーストリテイリングの展示品。（上海＝新華社記者／常博深）

４日、米電気自動車（ＥＶ）大手テスラが開発したソーラールーフ。（上海＝新華社記者／方芸暁）

４日、ファッションブランド「ユニクロ」を展開するファーストリテイリングの展示品。（上海＝新華社記者／常博深）

４日、ファッションブランド「ユニクロ」を展開するファーストリテイリングの展示品。（上海＝新華社記者／方芸暁）

４日、米電気自動車（ＥＶ）大手テスラが開発した人型ロボット。（上海＝新華社記者／常博深）

４日、米医療技術企業ベクトン・ディッキンソンのブース。（上海＝新華社記者／方芸暁）

４日、米電気自動車（ＥＶ）大手テスラの自動運転ＥＶ「サイバーキャブ」。（上海＝新華社記者／方芸暁）

４日、ファッションブランド「ユニクロ」を展開するファーストリテイリングの展示品。（上海＝新華社記者／常博深）

４日、米電気自動車（ＥＶ）大手テスラの自動運転ＥＶ「サイバーキャブ」。（上海＝新華社記者／方芸暁）

４日、ファッションブランド「ユニクロ」を展開するファーストリテイリングの展示品。（上海＝新華社記者／方芸暁）

４日、ファッションブランド「ユニクロ」を展開するファーストリテイリングの展示品。（上海＝新華社記者／方芸暁）

４日、ファッションブランド「ユニクロ」を展開するファーストリテイリングの展示品。（上海＝新華社記者／方芸暁）

４日、米医療技術企業ベクトン・ディッキンソンの展示品。（上海＝新華社記者／方芸暁）

４日、ファッションブランド「ユニクロ」を展開するファーストリテイリングのブースの展示。（上海＝新華社記者／常博深）

４日、米医療技術企業ベクトン・ディッキンソンのブースの一角。（上海＝新華社記者／常博深）

４日、ファッションブランド「ユニクロ」を展開するファーストリテイリングのブースの展示。（上海＝新華社記者／方芸暁）

４日、米医療技術企業ベクトン・ディッキンソンの展示品。（上海＝新華社記者／常博深）

４日、ファッションブランド「ユニクロ」を展開するファーストリテイリングの展示品。（上海＝新華社記者／方芸暁）

４日、ファッションブランド「ユニクロ」を展開するファーストリテイリングの展示品。（上海＝新華社記者／常博深）

４日、ファッションブランド「ユニクロ」を展開するファーストリテイリングのブースの一角。（上海＝新華社記者／常博深）

米電気自動車（ＥＶ）大手テスラの自動運転ＥＶ「サイバーキャブ」。（上海＝新華社配信）

４日、ファッションブランド「ユニクロ」を展開するファーストリテイリングのブース。（上海＝新華社記者／常博深）