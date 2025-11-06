（NY時間10:20）（日本時間00:20）

モザイク＜MOS＞ 26.06（-0.49 -1.85%）



肥料のモザイク＜MOS＞が下落。前日引け後に７－９月期決算（第３四半期）を発表し、１株利益、売上高とも予想を上回った。ただ、カリやリン酸塩の販売量は予想を下回った。ガイダンスでも販売量は予想を下回る見通しを示している。



アナリストからは、リン酸二アンモニウム（ＤＡＰ）の販売価格が１トンあたり７１４ドルと、会社のガイダンス（７００－７２０ドル）の範囲内だったと指摘。一方、カリ肥料の販売価格は１トンあたり２７１ドルと、ガイダンス（２７０－２９０ドル）の下限に近い水準。第４四半期のリン酸肥料価格は前期比で横ばいを見込んでいるという。



市場環境は厳しいものの、同社は配当利回り３．３１％を維持しており、１５年連続で配当を実施している点は魅力の１つとして挙げられると強調している。



（７－９月・第３四半期）

・１株利益（調整後）：1.04ドル（予想：0.93ドル）

・売上高：35.0億ドル 25％増（予想：34.4億ドル）

・EBITDA（調整後）：8.06億ドル（予想：7.67億ドル）

・カリ販売量：230万トン（予想：231万トン）

・リン酸塩販売量：160万トン（予想：165万トン）



（１０－１２月・第４四半期見通し）

・カリ販売量：230～260万トン（予想：253万トン）

・リン酸塩販売量：170～190万トン（予想：192万トン）



（通期見通し）

・資本支出：13億ドル（従来：12～13億ドル）



【企業概要】

子会社を通じて、北米・ブラジルで、高濃度リン酸塩やカリを主原料とする作物用栄養剤と、リン鉱石ベースの動物飼料原料を製造し、中国・インド・米国などの肥料メーカーおよび販売会社向けに提供する。フロリダ州で鉱山と生産施設を、ルイジアナ州で加工工場を所有・運営する。



MINKABU PRESS編集部 野沢卓美

