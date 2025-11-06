来年の北中米W杯で着用する日本代表新ユニフォームが発表!コンセプトは「HORIZON(水平線)」
日本サッカー協会(JFA)とJFAオフィシャルサプライヤーのアディダス ジャパン株式会社は6日、来年の北中米ワールドカップで日本代表が着用する「サッカー日本代表 2026 ホーム ユニフォーム」を発表した。今月14日に豊田スタジアムで行われるキリンチャレンジカップのガーナ戦が、新ユニフォームでの“初陣”となる。
日本代表新ユニフォームは「HORIZON(水平線)」をコンセプトに、胸中央部分に日本を囲む海と空が交わる水平線を想起させる複数のグラフィックが施されている。また、首の付け根部分に付けられた日の丸が、日本を背負ってピッチに立つサッカー日本代表の誇りと覚悟を示している。
同時に発表された日本代表ゴールキーパーの新ユニフォームには、仏教で釈迦を守護する神とされる「阿修羅」からインスピレーションを得たグラフィックを採用。阿修羅と、ピッチ最後方からチームを支え、ゴールを守るGKの勇姿を重ね合わせた、大胆かつ力強いデザインとなっている。
今回の新ユニフォームは、水平線の先にある明るい未来や無限の希望が広がる“最高の景色”を表現したデザインとなっており、来年の北中米ワールドカップで優勝を目指す日本代表チームとともに戦うすべての人々の勇気と強い意志を表している。
「サッカー日本代表 2026 ホーム ユニフォーム」は、アディダス オンラインショップおよび直営店、アディダス アプリ、JFA公式オンラインストア「JFA STORE」、その他全国のアディダス取り扱い店舗で販売される。オンラインストアでは本日6日18時から、各店舗では明日7日から購入可能となっている。
