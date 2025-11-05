G大阪がACL2開幕4連勝でグループ突破確定! 美藤が2戦連続弾、初瀬負傷交代も猛攻ナムディンを完封
[11.5 ACL2 GL第4節 ナムディン 0-1 G大阪 パナスタ]
ガンバ大阪は5日、AFCチャンピオンズリーグ(ACL2)グループリーグ第4節でナムディン(ベトナム)と対戦し、1-0で勝利した。開幕4連勝で決勝トーナメント進出を確定させた。
ここまで3連勝のG大阪は、今節の勝利で上位2位以上が確定し、決勝トーナメント進出が決まる。前半8分には早々に先制。左サイドからDF初瀬亮が左足でクロスを上げると、ファーサイドのMF美藤倫がヘディングシュートを叩き込む。前節に続き、美藤の2試合連続ゴールで先制点を挙げた。
点差を守りたいG大阪だが、先制点をアシストした初瀬が前半30分に負傷。左ひざを抱えて、プレー続行不可能となった。前半34分にはDF福岡将太が初瀬に代わって出場した。
前半はそのままリードを守り、1-0で折り返す。ハーフタイムにはMF安部柊斗を下げ、MF鈴木徳真が出場。17分にはMF奥抜侃志とMF宇佐美貴史に代えて、MF倉田秋とMF満田誠が入った。
攻勢を強めるナムディンにラインを押し込まれそうになりつつも、FW山下諒也や満田がプレスをかけてラインを押し上げていく。相手のシュートはGK東口順昭が懸命なセーブで防ぎ切った。
山下が最前線でチャンスを作りかけるが、惜しくも追加点にはつながらず。それでもリードを守り切ったG大阪は、そのまま1-0で試合終了。開幕4連勝で2試合を残してグループ突破を確定させた。
ガンバ大阪は5日、AFCチャンピオンズリーグ(ACL2)グループリーグ第4節でナムディン(ベトナム)と対戦し、1-0で勝利した。開幕4連勝で決勝トーナメント進出を確定させた。
ここまで3連勝のG大阪は、今節の勝利で上位2位以上が確定し、決勝トーナメント進出が決まる。前半8分には早々に先制。左サイドからDF初瀬亮が左足でクロスを上げると、ファーサイドのMF美藤倫がヘディングシュートを叩き込む。前節に続き、美藤の2試合連続ゴールで先制点を挙げた。
前半はそのままリードを守り、1-0で折り返す。ハーフタイムにはMF安部柊斗を下げ、MF鈴木徳真が出場。17分にはMF奥抜侃志とMF宇佐美貴史に代えて、MF倉田秋とMF満田誠が入った。
攻勢を強めるナムディンにラインを押し込まれそうになりつつも、FW山下諒也や満田がプレスをかけてラインを押し上げていく。相手のシュートはGK東口順昭が懸命なセーブで防ぎ切った。
山下が最前線でチャンスを作りかけるが、惜しくも追加点にはつながらず。それでもリードを守り切ったG大阪は、そのまま1-0で試合終了。開幕4連勝で2試合を残してグループ突破を確定させた。