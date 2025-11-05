日本の茂木敏充外相がアジア太平洋経済協力会議（APEC）首脳会議期間中に協賛企業のコーヒーを紹介する様子を収めた動画がオンラインで話題だ。

産経新聞によると、茂木外相は4日の記者会見で、Xに上げた動画に対する質問に「コーヒーを紹介する動画が400万回以上再生するとは意外だ」と答えた。

茂木外相は先月30日、自身のXに「国際会議では、このようにコーヒーやお菓子などが置かれています。忙しい会議の合間ですが、癒しの時間となりました」という投稿とともに動画を上げた。

24秒の動画で、会議場の前に立った茂木外相は片手に紙コップを持って笑っている。後に見える棚にはAPECのコーヒー協賛企業イミュニカのショッピングバッグが置かれている。茂木外相は棚を示しながらブランド名に言及した。

彼が紹介したコーヒーは韓国のスタートアップが開発したイミュニカコーヒーで、今年APEC首脳会議公式協賛社に選ばれた。イミュニカはAPEC首脳会議で外交通商合同閣僚会議（AMM）などにブースを設置し各国代表団にコーヒーをサービスしたという。

茂木外相は「韓国で非常に有名なブランドだそうです」としてコーヒーを飲んだ後「結構おいしいです」と話した。

この動画は5日に表示数420万回を超え、「いいね」は約6万4000回に達するなど爆発的な反応を得ている。

茂木外相は先月31日にはAPEC首脳会議歓迎夕食会で行われた歌手G−DRAGONの公演を観覧する自身の写真をXに上げたりもした。その上で「APEC 首脳晩餐会に出席しました。食事はもちろん、KPOPスターのG-DRAGONの素晴らしいパフォーマンスもありました。韓国もやりますね」と書いた。