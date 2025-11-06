「AirEase AirA1z」

Amazonは、コードレス掃除機をセール価格で販売している。セール期間は11月19日23時59分まで。

今回のセールでは、AirEaseの「AIRA019Hs」（吸引力：45000Pa）と「AirA1z」（吸引力：最大26,000Pa）、Voltixの軽量0.6kgの「FGD0566」がお買い得になっている。

なお、セール品の売り切れ、セール自体の中止の可能性もあるため、対象の商品がセール価格になっているのを確認の上購入いただきたい。

AirEase AirA1z

本体には見やすいLCDディスプレイを搭載。バッテリー残量や運転モードをひと目で確認でき、掃除中の突然の電池切れを防ぐ。吸引力は標準（15,000Pa）と強力（26,000Pa）の2段階で、汚れ具合に応じてワンタッチで切り替えることができる。1回の充電で最長45分の連続使用が可能。

AirEase AIRA019Hs

45000paの吸引力で、家具の隙間やカーペットの奥深くに潜む微細なホコリも、一気に吸い取るコードレス掃除機。LCDディスプレイを搭載し、吸引力のレベルやバッテリー残量、充電状況、異常状態などを一目で確認できる。内蔵された大容量バッテリーにより、1回の充電で最大75分間の連続使用が可能。

Voltix FGD0566

わずか0.6kgと超軽量なコードレス掃除機。階段や高所、天井付近の掃除も負担なく行なえる。最大吸引力は15000Pa。多重フィルターシステムと高性能HEPAフィルターにより、花粉やアレルゲン、ダニや細菌までしっかりキャッチし、HEPAフィルターは水洗い可能で衛生的に繰り返し使える。LEDライトを搭載。