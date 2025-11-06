日本サッカー協会とアディダスジャパンは６日、日本代表が２０２６年ワールドカップ（Ｗ杯）北中米３カ国大会で着用する新ユニホームを発表した。コンセプトは「ＨＯＲＩＺＯＮ（水平線）」。青を基調とし、胸部には日本を囲む海と空が交わる水平線を想起させるデザインが施された。

日本が目標に掲げるＷ杯優勝を、水平線の先に広がる“最高の景色”と重ねて表現したという。Ｗ杯での活躍が期待される久保建英は「水平線と聞いて、すごくポジティブな言葉だと思いました。想像できなかった、シブさがあって気に入っています。Ｗ杯では、個人としてもチームとしてもこれまでの壁を越え、最高の景色を見ることができるよう、全力で臨みたいです」とコメントを発表した。

ＭＦ南野拓実も「代表のユニフォームのブルーはいつも特別な色だと感じています。新しいデザインを見た瞬間、とてもかっこいいと感じました。チーム一丸となって、優勝を目指して頑張ります」と意気込んだ。

新ユニホームは１４日の国際親善試合・ガーナ戦（豊田ス）から着用する。１２月５日（日本時間６日）に本大会の組み合わせ抽選が行われる。