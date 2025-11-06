ワコールが展開する「BROS by WACOAL MEN」と、ユナイテッドアローズが手がける「CITEN」が初のコラボレーションを実現。2025年11月5日（水）より、全国の取扱店舗やECサイトでユニセックス仕様のワンサイズパンツ「パンツホリック」を発売します。快適な着用感と洗練されたデザインが融合した今作は、男女問わず楽しめる次世代アンダーウェアとして注目を集めています。

快適さを追求した“パンツホリック”とは



「BROS by WACOAL MEN」が培ってきた技術を活かした「パンツホリック」は、S～LLサイズ（ウエスト68～104cm）まで対応するワンサイズ設計。

立体成型で縫い目がなく、伸縮性の高い編立構造が特徴です。

しめつけすぎず緩すぎない絶妙なフィット感で、長時間の着用でも快適さが続きます。肌に優しく包み込まれるような履き心地で、“男が知らなかった気持ちよさ”を体感できる一枚です。

「BROS by WACOAL MEN」×「CITEN」♡ユニセックスパンツ

「CITEN」らしさが光るスタイリッシュデザイン



ウエスト部分には「CITEN」のロゴを大胆にデザイン。トレンドの“ウエストロゴ見せ”スタイルにもマッチし、ファッション性の高さが際立ちます。

カラーは、ベーシックなブラック・グレーに加え、爽やかなホワイト、アクセントになるイエローグリーンの全4色。男女どちらでも楽しめるシンプルかつモードな印象に仕上げられています。

価格は税込2,750円と手に取りやすく、ギフトにもおすすめです♡

ユニセックスで楽しむ新しい日常



今回のコラボアイテムは、レディースではS～3Lサイズ（ヒップ82～105cm）に相当。

カップルやパートナーでシェアする“ジェンダーレスなアンダーウェア”としても楽しめます。「CITEN」オリジナルパッケージに包まれたパンツは、プレゼントにもぴったり。

肌に寄り添うやわらかさとファッション性を兼ね備えたアイテムが、日常をちょっと特別にしてくれそうです。

心地よさとおしゃれをシェアするパンツ



「BROS by WACOAL MEN」×「CITEN」のコラボレーションで誕生した「パンツホリック」は、快適なフィット感とデザイン性を両立したユニセックス仕様。

ジェンダーを問わず楽しめるアンダーウェアとして、新しい定番になりそうな予感です。ワンサイズで包み込む優しい着心地を、ぜひ体感してみてください♪