（NY時間09:35）（日本時間23:35）

マクドナルド＜MCD＞ 307.29（+8.08 +2.70%）



マクドナルド＜MCD＞が上昇。取引開始前に７－９月期決算（第３四半期）を発表し、既存店売上高が予想範囲内に留まった一方、１株利益は予想を下回った。米国での既存店売上高は予想を上回っている。値下げのプロモーション効果で、来店客数は横ばいながら、客単価の上昇が寄与した。



同社は、手軽な外食先としてのブランドを再強化するために割安メニューや販促施策を強化した。８月には一部のセットメニューの価格を引き下げ、ソーセージビスケットやダブルチーズバーガーなどで、１品購入でもう１品を１ドルで追加できるキャンペーンを実施。こうした値頃感を訴求する施策が奏功し、外食支出が軟調な環境でも売上は底堅く推移した。



一方、海外部門では、ドイツ、オーストラリア、日本での好調が売上成長をけん引。ケンプチンスキーＣＥＯは「厳しい環境下においても持続的な成長を実現している」とし、グローバル事業基盤の強さを強調した。



（７－９月・第３四半期）

・既存店売上高：3.6％増（予想：3.6％増）

米国：2.4％増（予想：2.1％増）

海外直営：4.3％増（予想：3.9％増）

海外ライセンス：4.7％増（予想：5.4％増）

・１株利益（調整後）：3.22ドル（予想：3.32ドル）

・売上高：70.8億ドル 3％増（予想：71.0億ドル）

・営業利益：33.6億ドル 5.3％増



（通期見通し）

・システム全体売上高成長に対し、店舗純増が2％超寄与

・営業利益率：40％台半ば～後半

・年間店舗純増：約1800店（新規開店：約2200店）

・FCF転換率：80％台前半



MINKABU PRESS編集部 野沢卓美

