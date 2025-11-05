マクドナルド、決算受け上昇 客数は横ばいも客単価上昇が寄与＝米国株個別
（NY時間09:35）（日本時間23:35）
マクドナルド＜MCD＞ 307.29（+8.08 +2.70%）
マクドナルド＜MCD＞が上昇。取引開始前に７－９月期決算（第３四半期）を発表し、既存店売上高が予想範囲内に留まった一方、１株利益は予想を下回った。米国での既存店売上高は予想を上回っている。値下げのプロモーション効果で、来店客数は横ばいながら、客単価の上昇が寄与した。
同社は、手軽な外食先としてのブランドを再強化するために割安メニューや販促施策を強化した。８月には一部のセットメニューの価格を引き下げ、ソーセージビスケットやダブルチーズバーガーなどで、１品購入でもう１品を１ドルで追加できるキャンペーンを実施。こうした値頃感を訴求する施策が奏功し、外食支出が軟調な環境でも売上は底堅く推移した。
一方、海外部門では、ドイツ、オーストラリア、日本での好調が売上成長をけん引。ケンプチンスキーＣＥＯは「厳しい環境下においても持続的な成長を実現している」とし、グローバル事業基盤の強さを強調した。
（７－９月・第３四半期）
・既存店売上高：3.6％増（予想：3.6％増）
米国：2.4％増（予想：2.1％増）
海外直営：4.3％増（予想：3.9％増）
海外ライセンス：4.7％増（予想：5.4％増）
・１株利益（調整後）：3.22ドル（予想：3.32ドル）
・売上高：70.8億ドル 3％増（予想：71.0億ドル）
・営業利益：33.6億ドル 5.3％増
（通期見通し）
・システム全体売上高成長に対し、店舗純増が2％超寄与
・営業利益率：40％台半ば～後半
・年間店舗純増：約1800店（新規開店：約2200店）
・FCF転換率：80％台前半
MINKABU PRESS編集部 野沢卓美
