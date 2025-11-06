（NY時間09:51）（日本時間23:51）

スーパー・マイクロ＜SMCI＞ 44.13（-3.27 -6.90%）



サーバーのスーパー・マイクロ＜SMCI＞が下落。前日引け後に７－９月期決算（第１四半期）を公表し、１株利益、売上高とも予想を下回った。第２四半期も予想を下回る見通しを示し、ＡＩ需要の取り込みへの懸念が再燃している。また、新規顧客獲得のための投資増や、ＡＩサーバー契約を獲得するための価格競争により、同社は利益率低下にも直面している。



リアンＣＥＯは「競争は依然として激しい」と述べ、「市場シェア拡大に注力しているが、大規模案件の一部が短期的に利益を圧迫している」と説明した。



ただ、２６年度通期については、売上高見通しを上方修正。「ブラックウェル・ウルトラ」の受注が１３０億ドルを超え、急速に拡大する受注残を背景としている。



同社は昨年来、ＡＩ処理能力の需要拡大を背景にサーバーメーカーとして頭角を現し、ＡＩ投資ブームの代表的銘柄に加わった。同社は２週間前に第１四半期の暫定決算を発表。ウォール街の予想を大きく下回る内容だったのは、契約の一部が今四半期にずれ込んだためとしていた。



さらに同社は、昨年には監査問題が発生し、監査法人のアーンスト＆ヤング（ＥＹ）が辞任する事態となった。その後、財務諸表の提出を完了したが、今年に入って再び内部統制上の不備が発見されたと警告。８月には、重大な内部統制の弱点に対する是正を進めているとしたものの、将来的に追加的な問題が生じる可能性があるとも述べていた。



（７－９月・第１四半期）

・１株利益（調整後）：0.35ドル（予想：0.41ドル）

・売上高：50.2億ドル（予想：60.9億ドル）

・粗利益率（調整後）：9.5％（予想：9.6％）



（１０－１２月・第２四半期見通し）

・１株利益（調整後）：0.46～0.54ドル（予想：0.62ドル）

・売上高：100～110億ドル（予想：80.5億ドル）



（２６年度通期見通し）

・売上高：360億ドル以上（従来：330億ドル以上）（予想：325.9億ドル）



【企業概要】

エンタープライズデータセンター・クラウドコンピューティング・AI・5G・エッジコンピューティングを含むITインフラ市場に、多様なマザーボード・電源・シャーシなどの製品を提供する。省エネルギーサーバー、ストレージ、IoT、ネットワークスイッチ、ソフトウェアなどの関連サービスも提供。



MINKABU PRESS編集部 野沢卓美

外部サイト