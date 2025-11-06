【週刊ヤングマガジン50号】 11月10日 発売予定 価格：510円

【拡大画像へ】

講談社は、11月10日発売予定の「週刊ヤングマガジン50号」において、表紙・巻頭グラビアにtimeleszの原嘉孝さんと篠塚大輝さんが登場することを明らかにした。

原嘉孝さんと篠塚大輝さんは、新メンバーオーディションの模様が全世界に配信された“タイプロ”こと「timelesz project」を経てtimeleszに加入した新メンバー。timeleszメンバーの男性漫画誌への登場は初となり、加えて「ヤングマガジン」における男性のみの表紙は2021年10号の岡田准一さん以来4年ぶりとなる。

「はらしの」初の2人での雑誌撮影となったが、2人の息はピッタリで撮影はスムーズに進行。やんちゃでかっこいいクールな姿から、少し照れ臭そうにじゃれ合う姿まで、初めて見る「はらしの」が撮り下ろされた。

インタビューでは、新体制初となるアリーナツアーの感想や11月12日発売予定の新曲「Steal The Show / レシピ」について、お互い尊敬しているところや直してほしいところなどが語られた。なお、本誌の紙版には原さんと篠塚さんの両面ピンナップが付録として同梱される。