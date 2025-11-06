スポーツウエアメーカーのアディダスは6日、来年6月11日に開幕するW杯北中米大会で初の8強入りを目指すサッカー日本代表の2026年ホームユニホームを発表した。

新ユニホームは「HORIZON（水平線）」がコンセプト。ユニホームの中央に水平線をモチーフとした複数のグラフィックが施され、SAMURAI BLUEのDNAを表現した日本を囲む空と海から成る水平線をダイレクトに想起させる、モダンなデザインになっている。背面には日本の国旗が施されており、日本を背負いピッチに立つサッカー日本代表の誇りと覚悟を象徴している。

また、ゴールキーパーユニホームには「阿修羅」からインスピレーションを得たグラフィックを採用。強力な守護者としての阿修羅と、ピッチの最後方からチームを支えゴールマウスを守るゴールキーパーの姿を重ね合わせた、大胆かつ力強いデザインとなっている。

日本代表MF久保建英は新ユニホームについて「水平線と聞いて、凄くポジティブな言葉だと思いました。想像できなかった、シブさがあって気に入っています。ワールドカップでは、個人としてもチームとしてもこれまでの壁を越え、最高の景色を見ることができるよう、全力で臨みたいです」とほれ込んだ様子。同じくMF南野拓実も「代表のユニホームのブルーはいつも特別な色だと感じています。新しいデザインを見た瞬間、とてもかっこいいと感じました。チーム一丸となって、優勝を目指して頑張ります」とコメントした。

日本代表は今月14日にガーナ（豊田スタジアム）と、18日にボリビア（国立競技場）と国際親善試合を行う。