10月30日（木）発売「週刊少年チャンピオン」48号の表紙＆巻頭グラビアは、乃木坂46 6期生の増田三莉音ちゃん(ハート) 両面BIGポスターが付録としてつくほか、限定QUOカード200名プレゼント企画も！