日向坂46五期生・大野愛実＆高井俐香「週刊ヤングジャンプ」登場 美脚際立つワンピ姿も
【モデルプレス＝2025/11/06】日向坂46五期生の大野愛実と高井俐香が、11月6日発売の「週刊ヤングジャンプ」49号（集英社）に登場する。
【写真】日向坂46五期生、手脚の長さ際立つTシャツ＆短パン姿でリラックス
今号は日向坂46特集。表紙・巻頭グラビアには大野が、巻末グラビアには高井が登場している。さらに、付録として五期生全員のソロアーティスト写真を使用した特製ステッカーが付属する。
2025年に加入した五期生を対象にしたメディアコラボ企画で、「ヤングジャンプ賞」を受賞した大野は、同誌での初グラビア＆初表紙に。同誌編集部は、大野のことを「アイドル史上最高クラスの美少女」と紹介。4つのカラーをテーマに、まったく違う彼女の表情を撮り下ろしている。真っ赤なワンピースからすらりとした美しい脚を見せるカットや、緑の野菜に囲まれてボーイッシュなパンツを着用したカット、黒をバックに艷やかな肌を見せるカット、水色の風船に埋もれてはしゃぐカットなどが掲載。さらに、「ヤングジャンプ賞」受賞を記念したインタビューも掲載されている。
巻末グラビアに登場した高井も、今号で同誌での初グラビアに挑戦。秋晴れの青空の下で撮影された今回のグラビア。制服を着て爽やかな笑顔を浮かべるカットや、ねこじゃらしで遊ぶカットなどが掲載されている。また、部屋の中では、手脚の長さがよく分かるTシャツ＆短パン姿でゴロゴロする姿などを披露している。
なお、センターグラビアには、「水曜日のダウンタウン」の「満腹×ジャンケン」に出演後、“綺麗で可愛いお姉さん”と話題をさらった佐々木美乃里が登場している。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】日向坂46五期生、手脚の長さ際立つTシャツ＆短パン姿でリラックス
◆大野愛実、黒をバックに艷やかな肌披露
今号は日向坂46特集。表紙・巻頭グラビアには大野が、巻末グラビアには高井が登場している。さらに、付録として五期生全員のソロアーティスト写真を使用した特製ステッカーが付属する。
2025年に加入した五期生を対象にしたメディアコラボ企画で、「ヤングジャンプ賞」を受賞した大野は、同誌での初グラビア＆初表紙に。同誌編集部は、大野のことを「アイドル史上最高クラスの美少女」と紹介。4つのカラーをテーマに、まったく違う彼女の表情を撮り下ろしている。真っ赤なワンピースからすらりとした美しい脚を見せるカットや、緑の野菜に囲まれてボーイッシュなパンツを着用したカット、黒をバックに艷やかな肌を見せるカット、水色の風船に埋もれてはしゃぐカットなどが掲載。さらに、「ヤングジャンプ賞」受賞を記念したインタビューも掲載されている。
◆短パン姿でリラックス
巻末グラビアに登場した高井も、今号で同誌での初グラビアに挑戦。秋晴れの青空の下で撮影された今回のグラビア。制服を着て爽やかな笑顔を浮かべるカットや、ねこじゃらしで遊ぶカットなどが掲載されている。また、部屋の中では、手脚の長さがよく分かるTシャツ＆短パン姿でゴロゴロする姿などを披露している。
なお、センターグラビアには、「水曜日のダウンタウン」の「満腹×ジャンケン」に出演後、“綺麗で可愛いお姉さん”と話題をさらった佐々木美乃里が登場している。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】