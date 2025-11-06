timelesz原嘉孝＆篠塚大輝、グループ初男性漫画誌登場 表紙は岡田准一以来4年ぶり
【モデルプレス＝2025/11/06】timelesz（タイムレス）の原嘉孝、篠塚大輝が、 11月10日発売の「ヤングマガジン」50号グラビア（講談社）の表紙・巻頭グラビアに登場。グループで男性漫画誌への登場は初となる。
【写真】タイプロ推しメン告白したSixTONESメンバー
新メンバーオーディションの模様が全世界に配信され大きな社会現象にもなった“タイプロ”こと『timelesz project』。名実ともに時代の顔となった新体制timeleszから、新加入した原と篠塚がヤングマガジン50号の表紙巻頭グラビアを飾る。
timeleszメンバーの男性漫画誌への登場は初、そしてヤングマガジンにおける男性のみの表紙は2021年10号の岡田准一以来4年ぶりとなる。
バラエティ番組などでも体を張った素晴らしいコンビネーションでお茶の間を沸かせる「はらしの」コンビ。ペアでの雑誌撮影は初めてとのことだったが、2人の息はピッタリで撮影はスムーズに進行。やんちゃでかっこいいクールな2人から、少し照れ臭そうにじゃれ合う2人まで、初めて見る「はらしの」が撮り下ろされている。インタビューでは、新体制初となるアリーナツアーの感想から11月12日発売の新曲『Steal The Show／レシピ』についての話、お互い尊敬しているところや直してほしいところなどを話している。また、原＆篠塚の両面ピンナップ付録がついてくる（紙版のみ）。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆原嘉孝＆篠塚大輝「ヤングマガジン」表紙登場
◆原嘉孝＆篠塚大輝、お互いを尊敬しているところ
