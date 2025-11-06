日本サッカー協会（ＪＦＡ）とＪＦＡオフィシャルサプライヤーのアディダスジャパン株式会社は６日、「サッカー日本代表２０２６ ホーム・ユニホーム」を発表した。ＦＩＦＡワールドカップ２６で着用する。

新ユニホームは「ＨＯＲＩＺＯＮ（水平線）」をコンセプトにしている。胸の中央部分には、日本を囲む海と空が交わる水平線を想起させる複数のグラフィックが施されている。

また、首の付け根部分に付けられた日の丸が、日本を背負ってピッチに立つサッカー日本代表の誇りと覚悟を示している。

ゴールキーパー（ＧＫ）ユニホームには、仏教で釈迦を守護する神とされる「阿修羅」からインスピレーションを得たグラフィックを採用。阿修羅と、ピッチ最後方からチームを支えゴールを守るＧＫの勇姿を重ね合わせた、大胆かつ力強いデザインとなっている。

このユニホームは、水平線の先にある明るい未来や無限の希望が広がる「最高の景色」を表現したデザインで、選手、日本代表チームと共に戦う全ての人々の勇気と強い意志を表すものとなっている。

新ユニホームは、１１月１４日（金）のキリンチャレンジカップ２０２５（対ガーナ代表、愛知・豊田スタジアム）から着用する。

▼ユニホームに関する選手のコメントは以下の通り。

久保建英「水平線と聞いて、すごくポジティブな言葉だと思いました。想像できなかった、シブさがあって気に入っています。Ｗ杯では、個人としてもチームとしてもこれまでの壁を越え、最高の景色を見ることができるよう、全力で臨みたいです」

南野拓実「代表のユニホームのブルーはいつも特別な色だと感じています。新しいデザインを見た瞬間、とてもかっこいいと感じました。チーム一丸となって、優勝を目指して頑張ります」