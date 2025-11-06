timelesz原嘉孝＆篠塚大輝“はらしの”ペア、『ヤングマガジン』でグループ初の男性漫画誌表紙飾る
8人組グループ・timeleszの原嘉孝と篠塚大輝が、10日発売の『週刊ヤングマガジン』（講談社）50号の表紙・巻頭グラビアに登場する。同グループメンバーの男性漫画誌への登場は初、同誌における男性のみの表紙は2021年10号の岡田准一以来4年ぶりとなる。
【番組カット】カッコイイ…！サッカーに全力なtimelesz
バラエティー番組などでも体を張った素晴らしいコンビネーションでお茶の間を沸かせる「はらしの」コンビ。ペアでの雑誌撮影は初めてながら2人の息はピッタリで撮影はスムーズに進行した。
やんちゃでかっこいいクールな2人から、少し照れ臭そうにじゃれ合う姿まで、初めて見る「はらしの」を撮り下ろし。インタビューでは、新体制初となるアリーナツアーの感想から11月12日発売の新曲「Steal The Show／レシピ」のこと、お互い尊敬しているところや直してほしいところなどをインタビュー。原＆篠塚の両面ピンナップ付録つき（紙版のみ）となる。
