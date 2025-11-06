RIIZE、アミューズメントパークでわちゃわちゃ 冬の装いお披露目「メンバーと一緒にスキーをできたらうれしい」【コメント全文】
カジュアルフットウェアブランド「クロックス」のジャパンアンバサダーを務めるボーイズグループ・RIIZE（ライズ）が、同ブランドの冬キャンペーンに登場することが6日、発表された。
【メイキングカット】楽しそう！ゴーカートに乗るショウタロウ＆ウォンビン
今回のキャンペーンにあわせ、特設サイトや店頭で公開される動画では、ロングコートやダウンジャケット、ニットなどカジュアルからモードまでさまざまな冬のスタイリングにクロックスをあわせてアクティブに過ごすRIIZEの姿を描く。
撮影は、屋内アミューズメントパークを舞台に行われた。RIIZEは、ニット帽やダウンジャケット、もこもこのライナー付きクラシック クロッグなどカジュアルな冬の装いで登場。監督からの細かい指示にも柔軟に対応し、順調に撮影が進んだ。ショウタロウ＆ウォンビンとソヒ＆ウンソクがゴーカートに乗り込み白熱したレースを繰り広げる中、ソンチャン、アントンが旗を振って応援する姿も。撮影の合間には、ソンチャンとアントンが、アミューズメントパーク内にあるクレーンゲームで遊んでいた。ショウタロウとウンソクはパンチングマシンに挑戦したり、思い思いの時間を過ごしていた。
撮影後半はガラリと雰囲気を変え、ドレスアップしたメンバーが大人な一面も見せた。全身を黒でまとめつつ首元と足元にファーを取り入れたり、レオパード柄のニットに高級感のあるベルベット素材のベイ クロッグを合わせるなど、クールでありながらも遊びゴコロのあるスタイリングに身をまとい、ムーディーな雰囲気がただよう空間で、ビリヤードを楽しんだり、クロックスにジビッツ チャームをカスタマイズ。本番の撮影中も、撮影の間にもメンバー同士でビリヤードをしたり、談笑したり、オンもオフも仲良しなRIIZEの様子をおさめたメイキング映像やインタビュー動画も公開された。
【撮影後インタビュー】
――今回の撮影はクラシック クロッグを履いた冬のカジュアルなコーディネートでしたが、お気に入りのポイントはどこですか。
アントン：落ち着いたブラウンカラーのロングコートに冬を感じるニット帽、そしてホワイトのクラシック クロッグでコーデに軽やかさをプラスしてみました。大人っぽさとカジュアルさがミックスしたところが一番お気に入りです。
ソヒ：ダウンとデニムで冬らしいスタイリングをして、クリスマスツリーやジンジャークッキーなどのジビッツ チャームをたくさんつけて、クラシック クロッグと組み合わせてみました！
ソンチャン：僕は深みのあるカラーに合わせて、足元もブラックのクラシック クロッグで統一感を出してみました！落ち着いた感じにしつつも、アクセントに星のジビッツ チャームをたくさんつけたところもお気に入りです。
――クラシック ベイ クロッグを履いてモードなスタイリングにもチャレンジいただきましたが、お気に入りのポイントを教えてください。
ウォンビン：ロングコートにあえてファー付きのベイ クロッグをあわせたところがポイントです。ハイカットスニーカーやブーツをよく履くのですが、クロックスにすることで新鮮さもあり、楽にトレーニングウェアに合わせてもとても似合いそうです。
ウンソク：オールブラックで全身をまとめつつ首元と足元にはファーを取り入れ、冬らしさを演出してみました。ベイ クロッグは中もモコモコしていて、冬や夏でも、愛用して履いていただけると思います。
ショウタロウ：僕はこのレオパードのニットに映えるビビットなピンクのベイ クロッグがかわいくてお気に入りです。クロックスは冬にピッタリなベルベット素材で高級感もあり、ニットやファーに合わせやすいな、というふうに個人的に思いました。
――お気に入りのポイントが詰まったスタイリングで、この冬楽しみたいことや、お出かけしたい場所を教えてください。
アントン：冬にはやっぱり履き心地の良い靴を履きたくなるので、特に僕はさっき履いたホワイトクラシック クロッグにファーがあったので、冬にはやっぱりこういうものが履けたらいいなと思っていました。今年の冬にも、メンバーたちと一緒にスキーなどのアクティビティをできたらうれしいです。
ウォンビン：（クラシック ベイ クロッグは）とてもスタイリッシュで暖かいので冬はなんだか、動きやすいジャージときょうみたいなコートを合わせて、気軽に遊びに行きたいです。
ウンソクさん：僕は暖かく着込んで、スキー場に行きたいですね。僕はスキーが好きなので。
ソヒ：動きやすいクロックスを履いて、有名な観光地をまわっておいしいものを食べたり、温泉も必ず行ってみたいです。
ソンチャン：やっぱり（ジビッツ チャームが）星模様なので、夜に星を見に行きたいと思います。
ショウタロウ：このクロックスがまさに暖かくて、包み込まれたような感じがあるので、僕は寒い冬に北海道や新潟にこのクロックスを履いていきたいな、というふうに思いました。
【メイキングカット】楽しそう！ゴーカートに乗るショウタロウ＆ウォンビン
今回のキャンペーンにあわせ、特設サイトや店頭で公開される動画では、ロングコートやダウンジャケット、ニットなどカジュアルからモードまでさまざまな冬のスタイリングにクロックスをあわせてアクティブに過ごすRIIZEの姿を描く。
撮影後半はガラリと雰囲気を変え、ドレスアップしたメンバーが大人な一面も見せた。全身を黒でまとめつつ首元と足元にファーを取り入れたり、レオパード柄のニットに高級感のあるベルベット素材のベイ クロッグを合わせるなど、クールでありながらも遊びゴコロのあるスタイリングに身をまとい、ムーディーな雰囲気がただよう空間で、ビリヤードを楽しんだり、クロックスにジビッツ チャームをカスタマイズ。本番の撮影中も、撮影の間にもメンバー同士でビリヤードをしたり、談笑したり、オンもオフも仲良しなRIIZEの様子をおさめたメイキング映像やインタビュー動画も公開された。
【撮影後インタビュー】
――今回の撮影はクラシック クロッグを履いた冬のカジュアルなコーディネートでしたが、お気に入りのポイントはどこですか。
アントン：落ち着いたブラウンカラーのロングコートに冬を感じるニット帽、そしてホワイトのクラシック クロッグでコーデに軽やかさをプラスしてみました。大人っぽさとカジュアルさがミックスしたところが一番お気に入りです。
ソヒ：ダウンとデニムで冬らしいスタイリングをして、クリスマスツリーやジンジャークッキーなどのジビッツ チャームをたくさんつけて、クラシック クロッグと組み合わせてみました！
ソンチャン：僕は深みのあるカラーに合わせて、足元もブラックのクラシック クロッグで統一感を出してみました！落ち着いた感じにしつつも、アクセントに星のジビッツ チャームをたくさんつけたところもお気に入りです。
――クラシック ベイ クロッグを履いてモードなスタイリングにもチャレンジいただきましたが、お気に入りのポイントを教えてください。
ウォンビン：ロングコートにあえてファー付きのベイ クロッグをあわせたところがポイントです。ハイカットスニーカーやブーツをよく履くのですが、クロックスにすることで新鮮さもあり、楽にトレーニングウェアに合わせてもとても似合いそうです。
ウンソク：オールブラックで全身をまとめつつ首元と足元にはファーを取り入れ、冬らしさを演出してみました。ベイ クロッグは中もモコモコしていて、冬や夏でも、愛用して履いていただけると思います。
ショウタロウ：僕はこのレオパードのニットに映えるビビットなピンクのベイ クロッグがかわいくてお気に入りです。クロックスは冬にピッタリなベルベット素材で高級感もあり、ニットやファーに合わせやすいな、というふうに個人的に思いました。
――お気に入りのポイントが詰まったスタイリングで、この冬楽しみたいことや、お出かけしたい場所を教えてください。
アントン：冬にはやっぱり履き心地の良い靴を履きたくなるので、特に僕はさっき履いたホワイトクラシック クロッグにファーがあったので、冬にはやっぱりこういうものが履けたらいいなと思っていました。今年の冬にも、メンバーたちと一緒にスキーなどのアクティビティをできたらうれしいです。
ウォンビン：（クラシック ベイ クロッグは）とてもスタイリッシュで暖かいので冬はなんだか、動きやすいジャージときょうみたいなコートを合わせて、気軽に遊びに行きたいです。
ウンソクさん：僕は暖かく着込んで、スキー場に行きたいですね。僕はスキーが好きなので。
ソヒ：動きやすいクロックスを履いて、有名な観光地をまわっておいしいものを食べたり、温泉も必ず行ってみたいです。
ソンチャン：やっぱり（ジビッツ チャームが）星模様なので、夜に星を見に行きたいと思います。
ショウタロウ：このクロックスがまさに暖かくて、包み込まれたような感じがあるので、僕は寒い冬に北海道や新潟にこのクロックスを履いていきたいな、というふうに思いました。