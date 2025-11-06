「アイドル史上最高クラスの美少女」日向坂46大野愛実、赤ワンピからすらり美脚も “ヤンジャン賞”で初表紙＆巻頭グラビア
アイドルグループ・日向坂46の大野愛実が、6日発売の『週刊ヤングジャンプ』49号（集英社）の表紙＆巻頭グラビアを飾っている。今年加入した五期生を対象に行われたメディアコラボ企画で「ヤングジャンプ賞」を受賞した大野にとって、同誌での初グラビア＆初表紙となった。
【アザーカット】”史上最高クラス”の美少女っぷりを発揮した大野愛実
編集部は大野を「アイドル史上最高クラスの美少女」と紹介。4つのカラーをテーマにした撮り下ろしで、真っ赤なワンピースからすらりと伸びる美脚を見せるカットや、緑の野菜に囲まれたボーイッシュなパンツスタイル、黒をバックに艷やかな肌を見せるカット、水色の風船に埋もれてはしゃぐ姿など、多面的な魅力を詰め込んだ構成になっている。
また、「ヤングジャンプ賞」受賞を記念したインタビューも掲載。誌面を通して、大野の持つ透明感と可能性を存分に感じられる内容となっている。
今号は日向坂46特集で、巻末グラビアには同期の高井俐香が登場。五期生全員のソロアーティスト写真を使用した特製ステッカーも付属する。
【アザーカット】”史上最高クラス”の美少女っぷりを発揮した大野愛実
編集部は大野を「アイドル史上最高クラスの美少女」と紹介。4つのカラーをテーマにした撮り下ろしで、真っ赤なワンピースからすらりと伸びる美脚を見せるカットや、緑の野菜に囲まれたボーイッシュなパンツスタイル、黒をバックに艷やかな肌を見せるカット、水色の風船に埋もれてはしゃぐ姿など、多面的な魅力を詰め込んだ構成になっている。
また、「ヤングジャンプ賞」受賞を記念したインタビューも掲載。誌面を通して、大野の持つ透明感と可能性を存分に感じられる内容となっている。
今号は日向坂46特集で、巻末グラビアには同期の高井俐香が登場。五期生全員のソロアーティスト写真を使用した特製ステッカーも付属する。