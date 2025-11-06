日向坂46五期生・高井俐香、『ヤンジャン』初登場 制服＆部屋着ショットで自然体の可愛さ全開
アイドルグループ・日向坂46の高井俐香が、6日発売の『週刊ヤングジャンプ』49号（集英社）の巻末グラビアに登場している。今年五期生として加入したばかりの高井にとって、今回が同誌での初グラビアとなった。
【全身ショット】長い手脚が美しい…抜群スタイルを披露した高井俐香
秋晴れの青空の下で撮影された誌面では、制服姿で爽やかに笑うカットや、ねこじゃらしで遊ぶ無邪気な姿を収録。さらに、部屋ではTシャツと短パン姿でリラックスしながらゴロゴロするカットも掲載されており、長い手脚と自然体の魅力が印象的に映し出されている。
今号は日向坂46特集で、表紙・巻頭には五期生の大野愛実が登場。さらに、五期生全員のソロアーティスト写真を使用した特製ステッカーも付属する。
