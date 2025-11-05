◆アジア・チャンピオンズリーグエリート ▽第４節 神戸１―０蔚山（５日・御崎公園）

Ｊ１の神戸が、蔚山を１―０で下した。チームは東組首位に浮上した。

後半１３分、ＦＷジェアンパトリッキの得点で先制に成功した。リードしてからは相手がより前がかりになり、シュートまで持っていかれるシーンも増えたが、ＧＫ前川黛也をはじめチーム一丸で守り切った。好セーブを連発した守護神は「枠内に入れてくる力はあった。そこは確実に防ぎつつ、あとはセットプレーのところも集中して守れた。堅実に守れたと思う」と、シュートコースを限定してくれた味方の守備にも感謝しつつ無失点試合にうなずいた。

チームとしては公式戦５試合ぶりの勝利となった。１０月２６日の新潟戦では２―０から追いつかれる試合も経験し「低くなった守備になったので、押し上げて、攻めの守備。神戸がずっと続けてきてそこが機能していたから勝てた」と、チーム全体で再度共有したことを生かして１点を守り切った。

この試合では今季ＡＣＬＥのみ出場ができる登録となっている権田修一ではなく、前川が先発に入った。試合が続く中でもＦＷ大迫勇也、ＦＷ宮代大聖らリーグ戦にスタメン出場することが多いメンバーが先発に名を連ね、吉田孝行監督は「リーグ戦が中３日ではあるけど、あしたはオフでリカバリーする時間もある。アウェーですけど大阪と近い。その辺りも含めてメンバーを選んだ」と意図を説明。前川も練習中から権田の姿に学ぶところも多いと話すなか、「ＡＣＬだから権田さん、とかじゃなくて僕自身も試合に出るとなってもいい準備をして、常に出られるような競争はしてきた。今回チャンスをもらえたので、その中でも結果を出せれたので良かった」と、最後までゴールを割らせなかった結果にうなずいた。