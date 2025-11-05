“つなぐ力”で未来を動かす 矢崎総業が描くモビリティ社会のこれから【ジャパンモビリティショー2025】

「YAZAKI immersive Drive」で、AIエージェントとのドライブツアーを楽しもう！

2025年10月30日〜11月9日の日程で東京ビッグサイト（東京都江東区）で開催されている「ジャパンモビリティショー2025」に出展中の矢崎総業は、「Be the Life Line.」をコンセプトに、自動車分野・環境分野などに向けたさまざまな技術を展示しています。

「ジャパンモビリティショー2025」矢崎総業ブースでは「Be the Life Line.」をコンセプトにさまざまな展示を展開

自動車事業、 生活環境事業・地域密着事業を軸に、農業・食品事業、介護事業、環境リサイクル事業などを行っている矢崎総業。自動車用ワイヤーハーネス事業で世界有数のシェアを誇り、電気自動車（EV）やハイブリッド車（HV）用の高電圧系ハーネスでは30年、定電圧ハーネスでは80年以上の歴史を有しています。

【画像】クルマの電源・通信・車外情報を”見える化”！？ JMS2025「矢崎総業」ブースの様子を見る（40枚）

ブースのコンセプト「Be the Life line.」は、「モビリティの、そして社会の、ライフラインであり続ける」という同社の使命や思いを具現化したものです。美しい白を基調にしたブースには、同社が長年にわたり培ってきた「つなぐ技術」をイメージした、透過式の光るラインが各所にデザインされています。

入り口に設置された大きなモニターでは、近未来の社会を舞台に、矢崎のAIエージェント「ARO（アロ）」を搭載したクルマに乗って行くドライブツアーを体感できるシアターコンテンツ「YAZAKI immersive Drive」を楽しめます。大迫力のモニターに映し出される映像に合わせ、振動・風、さらには香りの演出が行われ、驚きの没入感を体感しながら、矢崎の技術やソリューションを知ることができます。

その横には、見やすさや快適性を追求した次世代コックピットのモックアップ「サンライズコックピット」を展示。横長のモニター、ヘッドアップディスプレー、色を変えられるアンビエントライトを備えていますが、矢崎のHMI製品（メータ・ヘッドアップディスプレー・照明など）の要素技術を組み合わせて作られているため、斬新なデザイン・形状でも対応可能となっています。

さらにディスプレーは、視線移動の最小化と虚像による（前方視界との遠近差を縮める）遠視点化で、視認時の負荷を軽減する「遠視点・虚像ディスプレー」となっています。またドライバー正面には、ヘッドアップディスプレーも装備。これらは、虚像技術に秀でた矢崎ならではの提案といえます。

ワイヤーハーネスの働きを “見える化” したモックアップも展示

矢崎が生産するワイヤーハーネスやECU、各種センサーは、クルマの電動化時代では極めて重要な存在ですが、外から見ることが難しい縁の下の力持ちのような製品です。そこで矢崎は、EVが動く際に、電源・通信・車外情報がどのように伝達され、かつ乗員に情報を知らせているのか、その流れを、わかりやすく ”見える化” したモックアップ「YAZAKIソリューションモック」を展示。クルマが動くシチュエーションに応じてハーネスなどが光る仕組みとなっており、矢崎の製品がどのように役立っているかを一目で理解できます。

電源・通信・車外情報の流れをわかりやすく ”見える化” した「YAZAKIソリューションモック」

このほか、2030〜2035年を想定した自動運転のEVに配されるであろうワイヤーハーネス類を、高電圧系・定電圧系ごとにレイヤー分けして表現した「EEDS（Electrical Electronics Distribution System）ソリューションモック」、電動車の普及によって発生する、劣化状態が異なる使用済み車載電池の活用を可能とする「リユース蓄電システム『バタフライ』」、化石燃料由来の樹脂材料を竹に変えた「竹フィラー樹脂」、日本中を走るトラックの多くに積まれる、矢崎のデジタルタコグラフのデータを「ビッグデータ」として、ドラレコと組み合わせて道路保全・安全運転に寄与するソリューションなど、幅広い展示を行っています。

本格的なEV時代を迎え、高電圧技術や高速通信技術などの基盤技術は、今後さらに重要性を増していくことは間違いありません。高い技術力を持ち、1941年の設立以来たゆまぬ挑戦を続けてきた矢崎。今後も未来のモビリティ社会に欠かせないライフラインとして、新しい価値を提供し続けていくはずです。

「ジャパンモビリティショー2025」は、2025年10月30日〜11月9日に東京ビッグサイト（東京都江東区）で開催。矢崎総業のブースは、東京ビッグサイト西展示棟（4ホール）、ブース番号W4206です。