韓国発のガールズユニット・ＫＩＳＳ ＯＦ ＬＩＦＥ（キスオブライフ）が５日、都内で日本デビューの記念イベントを行った。

ＫＩＳＳ ＯＦ ＬＩＦＥは、ハワイ出身のジュリー（２５）、タイ出身のナッティ（２３）、アメリカ出身のベル（２１）、韓国出身ハヌル（２０）の女性４人による多国籍ユニット。

２０２３年７月に韓国でデビューし、２０２４年リリースのシングル「Ｓｔｉｃｋｙ」が世界的にヒットし、北米、欧州、アジアを回るワールドツアーを成功させた。この人気は日本にも飛び火し、この日、待望の日本ファーストミニアルバム「ＴＯＫＹＯ ＭＩＳＳＩＯＮ ＳＴＡＲＴ」が発売となった。

記念イベントで、彼女らはファーストミニアルバムから「Ｌｕｃｋｙ」「Ｓｔｉｃｋｙ （Ｊａｐａｎｅｓｅ Ｖｅｒ．）」「Ｓｈｈｈ （Ｊａｐａｎｅｓｅ Ｖｅｒ．）」の３曲を披露。リーダーのジュリーは「今日はリリース記念ミニライブにお越しいただき、本当にありがとうございます」と日本語であいさつし、集まったファンに感謝した。

またナッティが「メロい」という日本語を覚えたと言うと、それを受けたベルが「ファンの皆さんにメロメロー」と返し、会場から喝采を浴びた。１２月には再び来日し、東京、大阪、福岡をまわる日本デビューツアーを行う。