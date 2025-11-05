G大阪が４連勝でGS突破確定！ 美藤のヘディング弾で先制、猛攻を耐えてナムディンを１−０撃破！ 苦しいゲームを勝ち切る【ACL2】
ガンバ大阪は11月５日、アジア・チャンピオンズリーグ２（ACL２）グループステージ第４節で、ナムディン（ベトナム）と敵地で対戦した。
ACL２初挑戦のG大阪は、初戦で東方（香港）に３−１、２戦目でラーチャブリー（タイ）に２−０、３戦目はナムディンに３−１で勝利。無傷の３連勝でグループFの首位と好調を維持している。
今節で勝利すれば決勝トーナメント進出が確定する重要な一戦。スタメンにはGK東口順昭、DF三浦弦太、岸本武流、中谷進之介、初瀬亮、MF宇佐美貴史、安部柊斗、美藤倫、奥抜侃志、FWイッサム・ジェバリ、山下諒也が名を連ねた。
立ち上がりこそ押し込まれたが、しっかりと守備対応。すると８分に幸先よく先制する。左サイドから供給した初瀬亮のクロスに、美藤倫がヘディングで合わせる。力強いシュートはGKの手を弾いてゴールに吸い込まれた。
主導権を握るなかでも、なかなかフィニッシュまで持ち込めず。逆に21分に相手の速攻を受けたピンチでは、GK東口が好セーブを披露して事なきを得る。
44分の宇佐美のシュートもGKに止められ、追加点が遠く。１−０とリードして前半を終える。
後半は相手の猛攻を受け、耐える時間が続く。何度もシュートまで持ち込まれるシーンを作られたが、守備陣が身体を張って守る。
77分にはカウンターから、ジェバリのスルーパスに反応した山下が抜け出すも、トラップが大きくなりシュートで終われず。チャンスを活かせず、最後まで２点目は生まれなかったが、このまま粘り強くリードを守り切ったG大阪が１−０で勝利を収めた。
この結果、４連勝で２位以上が確定。２試合を残してグループステージ突破が決まった。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
