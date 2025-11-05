◆アジア・チャンピオンズリーグエリート ▽第４節 神戸１―０蔚山（５日・御崎公園）

Ｊ１の神戸が、蔚山を１―０で下し、東組首位に浮上した。後半１３分にＦＷジェアンパトリッキが同大会２戦連発となる得点を挙げた。

前半から相手陣内でプレーし続けた。それでも得点は生まれず迎えた後半１３分、ＭＦ鍬先祐弥のクロスをエリア内の混戦にいたＦＷジェアンパトリッキがトラップ。ゴールとは反対の方向にボールが弾んだが、自ら拾って左足で豪快にシュートを放った。相手ＤＦの股を抜く、先制ゴール。１０月２２日、敵地の江原戦に続き、自身大会２試合連続得点となった。

試合後、ジェアンパトリッキは「自分が得点は取れたが、どの選手でもチームの役に立ちたいしチームで重要な仕事をしたい、そういう存在になりたいと思っている。自分のゴールよりもヴィッセルの勝利が本当にうれしい。きょうも一丸となって戦って、力のある神戸を見せることができた」と、胸を張った。今季、リーグ戦３５試合のうち１７試合の出場で、得点はなし。先発も５試合のみという中でも「神戸は非常に大きなクラブ。選手たちの質も非常に高く、各ポジションでやはりチーム内競争が毎日起こっている。日々犠牲も払いながら、献身的に毎日準備してきた」と、常に牙を磨いてきた。本領発揮の２戦連発となったが「僕の点にはなったが、出ている選手もそうでない選手も、チーム全体の努力があって、献身性があっての結果。僕一人のゴール、と言われるのはあまり本意ではない。チーム全体の勝利だと非常に大事なゴールで、大事な勝利を取れて良かった」と、あくまでチームが最優先。ここから４戦を戦う１１月も、好調を維持して白星に導く。