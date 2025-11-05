波乱続きのまま幕を開けた、“久部版「夏の夜の夢」”。当然のように理想通りにはいかず、落胆する久部（菅田将暉）の前に現れたのは、シェイクスピア演劇で知られる大御所俳優の是尾礼三郎（浅野和之）。11月5日に放送された『もしがく』こと『もしもこの世が舞台なら、楽屋はどこにあるのだろう』（フジテレビ系）第6話。前回までが“第一幕”と思っていたが、どうやらそれは今回までのようだ。

第4話で公演前日、前回の第5話では公演初日のできごと（多くの時間を割きそうであった公演の様子は完全に省かれていた）と、時間経過のペース自体はスローながらも密度たっぷりに展開してきたわけだが、今回描かれるのもまた、“打ち上げ”という数時間のできごと。しかも会場であるジャズ喫茶「テンペスト」に、主要な登場人物が次から次へと出たり入ったりを繰り返す様で構成されており、これまでのエピソードでも最も空間が限定的で、舞台的な見せ方が選ばれていたように思える。

もちろん初日公演を終えた後でも様々なトラブルに見舞われるのがこのドラマのお約束。舞台を観て感激した樹里（浜辺美波）は、久部への態度をがらりと変え、嬉々としてノートに書き留めた感想を伝えるし、久部もそれにまんざらでもない様子。それを悟ったリカ（二階堂ふみ）は樹里に対して刺々しく接するし、蓬莱（神木隆之介）は樹里への好意を隠しきれないようだが妙に空回り。いずれにせよ、リカが久部に言う「わんさかお客さんを呼んで」「本当にやりたいことをやる」と、樹里が久部に言う「これをきっかけに八分坂は変わっていく」という言葉は、この物語の行き着く方向性を示しているのだろう。

一方で、初日公演でアドリブを炸裂させてしまったうる爺（井上順）は、失敗を取り返して期待に応えようと稽古に励む。ところが打ち上げ会場での些細な勘違いによって八分坂を飛び出し、バイクにはねられてしまう（その知らせを聞いて、大勢がぞろぞろとテンペストを出ていく様子も舞台的だ）。全治2カ月のようだが、このままうる爺を降板させて代役を立てるのか、それとも公演自体を中止するのか。久部は選択に迫られるわけだ。仮に前者だとすれば、実力者である是尾がふさわしいのだろうか。

憧れの役者との対面に喜ぶ久部とは対照的に、WS劇場の面々は是尾の姿を見て微妙な反応。見ず知らずの人、というよりも、何か他の理由がありそうな感じであり、ジェシー（シルビア・グラブ）によれば、是尾は酒のトラブルで干された過去がある。また、テンペストの風呂須（小林薫）とも面識がある。そして久部は、おばば（菊地凛子）の案内所の近くにある工事現場で、是尾が働いている姿を目撃してしまうのである。

是尾の名前は、明らかに『コリオレイナス』から取られたものであろう。久部が『マクベス』、リカが『リア王』のコーデリア、樹里が『ロミオとジュリエット』のジュリエットから取られているように、またしても“悲劇”からやってくるとは。終盤にリカの前に現れる謎の男（生田斗真）も然り、“第二幕”ではさらなる波乱、いやむしろ、かなり大きな嵐が吹き荒れる予感がする。（文＝久保田和馬）