ガツンと濃い味に夢中！中村屋から「焦がし醤油とにんにくのチーズ肉まん」新登場
ごはんの準備をしているそばから「お腹すいた〜！」「何かない？」という子どもの声。
そんなとき、すぐに温めて出せるホカホカの肉まんは便利ですよね！
ふつうの肉まんもピザまんもあんまんもおいしいのですが、寒くなるこれからの季節にぴったりな新商品が株式会社中村屋から登場！
それが、「焦がし醤油とにんにくのチーズ肉まん」です。なんと魅力的な響き……！
おやつや軽食、昼食にはもちろん、ビールにも合う味で晩酌のおつまみにもぴったりです！
期間限定の新商品「焦がし醤油とにんにくのチーズ肉まん 2コ入」は、2025年11月1日（土）から12月31日（水）まで、関東近県のスーパーなどで販売。
香ばしい焦がし醤油に炒めタマネギの甘み、にんにくのパンチをきかせた“やみつきダレ”が豚肉の旨みを引き立てます。そこにゴーダ・パルメザン・モッツァレラの3種のナチュラルチーズをブレンド。とろけるコクと濃厚な味わいが広がる、寒い季節にうれしいごちそう肉まんです。
肉とチーズの食感をそれぞれ楽しめるように工夫された“三重包餡製法”で、ふっくらとした生地の中に贅沢な味わいを閉じ込めたとのこと…！
さらに、個包装タイプだから保存もしやすく、持ち運びにも便利。実際、「お昼ごはんに会社に持って行って温めて食べる」という楽しみ方をされている方もいらっしゃるそうです！
ひとくち食べれば、チーズのとろけるコクとにんにくの香ばしさで、ほかほか幸せな気分に。週末の軽食にも、がんばった日の晩酌にもおすすめですよ。
焦がし醤油とにんにくのチーズ肉まん 2コ入
価格：322円（税込）
発売期間：2025年11月1日（土）〜12月31日（水）
販売エリア：関東近県ほかのスーパー
文＝レタスクラブWEB編集部Y