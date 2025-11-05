ぱさつき、ボリューム、頭皮の汚れ...つきない髪のお悩みに！おすすめヘアブラシ5選
【画像を見る】ペタンとなりがちなつむじや後頭部も、短い天然毛がしっかり持ち上げてふんわり！
いつも美しい髪でいたいのに、なかなか思うようにならないのが悩みのタネ…。そんな人におすすめのブラシやヘアケアアイテムをご紹介します。毎日使うだけで、なめらかでつやつや、若々しい理想の髪に近づきます！
■携帯用ヘアケアブラシ
TANGLE TEEZER タングルティーザー コンパクトスタイラー
持ち歩きに便利なコンパクトサイズのヘアケアブラシ。保護カバーが付きなので、バッグに入れた際にブラシが曲がることを防ぎます。独自のブラシ構造により、無理に力を入れたり引っ張ることなく、髪の絡まりをスムーズに解きほぐします。外出先やスポーツの後のブラッシングにもおすすめです！
■頭皮を健康にし、ツヤとボリュームのある髪に！
頭皮は髪の毛根に栄養と酸素を供給する大切な役割を持ち、汚れや血行不良などがあると、健康的な髪が育たなくなってしまいます。頭皮の汚れをしっかり落とし、血行を促すには、スカルプブラシを使うのがおすすめ。数百本ものピンが頭皮の毛穴に届き、毛根を傷つけずに、指では落としにくい汚れをやさしくしっかり落とします。
エス ハート エス スカルプブラシ ワールドモデル ショート
6,600円（税込み）
ショートタイプは2 種類・計376本のピンを使用
エス ハート エス スカルプブラシ ワールドプレミアム ロング
7,700円（税込み）
ロングタイプは３種類・計572本のピンを使用
数百本もの2段ピンが頭皮に気持ちいい！
【POINT1】密着設計で頭皮にぴったりフィット
【POINT2】心地いい先玉2段植毛
約４万個ある頭皮の毛穴の、指では落としきれない皮脂や汚れをかき出してマッサージします。
【POINT3】指では届きにくい場所もしっかり洗える
【POINT4】毛穴に詰まった汚れもしっかりオフ
【POINT5】頭皮の血行を促進
「髪の毛が絡むことがなく、使いやすい」
「たくさんのピンが頭皮や毛穴の汚れなどを取り除いてくれ、スッキリ」
「適度な刺激があり気持ちいい！」
など、うれしいクチコミ多数あり。
■地肌を気持ちよく髪を健やかにする
ヘアブラシ Lefina 豚毛×天然木 高級パドルブラシ
2,680円（税込み）
高密度な豚毛ブラシ。高品質な豚毛には、適度な油分が含まれていて、ブラッシングすることで髪に自然な潤いを与えてくれます。程よく頭皮を刺激することで、頭皮マッサージ効果、さらにはリフトアップ効果も期待！プレゼントにも喜ばれます。
■ブラシだけで簡単ふんわり
美容師さんの艶髪ブラシ ボリュームアップ
2,178円（税込み）
つむじもふんわり！
「スタイリングしても、すぐにぺたんこになる」「髪にツヤがない」とお悩みの人には、このブラシがおすすめ。長いナイロンピンが根元から髪をキャッチし、短い天然毛がしっかり持ち上げて、さらにピン先の美容球に配合した保湿成分でツヤもプラス。髪をすくいやすいハーフ形状なので、とかすだけで美容院に行ったようなさらっとつややかな髪に！
■濃密タッチで毛穴ブラッシング
リファイオンケアブラシプレミアム
8,500円（税込み）
シャンプーやトリートメントなどバスタイムで使用するブラシ。シャンプー中にブラッシングするだけで、指では届かない髪の隙間にまで濃密タッチ毛が入り込み毛穴汚れを落としてしっかり洗い上げます。リッチなボックス入りなので大切な人へのギフトにも！
＊ ＊ ＊
使うシーンに合ったブラシを使うことで、髪に艶を与えたり、頭皮を清潔にして美しい髪の土台を作ることができますね！
文＝徳永陽子