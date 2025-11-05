太陽系の遥か外縁にある小さな氷の天体、キロン。

なんとその周囲の物質が、自前の“環”を形作りつつあるかもしれません。いままさに進行中のこの現象は、天体がどのように進化していくのかを観測する、またとないチャンスを天文学者たちに与えています。

環の誕生を、いま観測できるか

ブラジルの研究チームが、キロンの周囲で3本の環が形成されはじめている兆候を初めて観測しました。

成果は The Astrophysical Journal Letters に掲載されており、天体の周りに“環ができる瞬間”を天文学者が捉えたのは、これが史上初かもしれません。 太陽系のなかで最も有名なリングといえばもちろん土星。ですが、木星・天王星・海王星にも環があります。巨大惑星以外では、ケンタウルス族のカリクロ、そして準惑星のハウメアとクワオアの3つにしか確認されていません。

1977年に発見されたキロンは、土星と天王星のあいだを回る小天体。惑星でも衛星でもないその存在は、のちに「ケンタウルス族」という新しい分類を生み出すきっかけになりました。 そして長年天文学者たちを悩ませてきたのは、この岩石天体に本当に環があるのか？という謎。

4本目の環も誕生するかも

遠方の恒星の前をキロンが横切る（恒星食を起こす）様子を観測した際、恒星の光は一度だけでなく、何度も暗くなるという奇妙な減光パターンから、キロンの周囲には環のような構造、あるいは破片が集まった雲がある可能性が浮上しました。 ブラジルのピコ・ドス・ディアス天文台では、2023年9月、この現象を再び観測。過去のデータと照らし合わせると、キロンの周囲にある物質がリアルタイムで変化している兆候が見つかったのです。

これまでに3本の環の存在が示唆されていましたが、最近になって4本目の環らしき構造が確認されつつあります。まだ「環」と呼ぶには慎重な分析が必要ですが、もしそれが本物なら私たちはいま、環が生まれる瞬間を初めて見ているのかもしれません。 研究チームは、今後も恒星食の観測を続け、キロンの周囲にある物質の正体を明らかにする予定だそう。

もしこの小さな氷の天体が、自ら“輪”をまといはじめているのだとしたら、それは、かつて土星や他の惑星がどのように壮大な環を手に入れたのかを知る、またとない鍵になるはずです。

Source: The Astrophysical Journal