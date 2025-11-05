ソフトバンクの周東佑京内野手（２９）が５日にみずほペイペイドームを訪れ、軽いトレーニングを行った。

今季は度重なるケガに苦しんだ。９月には背中付近に死球を受け肋骨を骨折。ＣＳファイナルステージでも足首を痛めるなど満身創痍ながら、日本シリーズでは１試合５安打も放ってみせた。昨年はオフに左ヒザの手術を受けたが、今年は「時間が解決するところしかケガしてないので」と時間を取りながら、少しずつ体を動かしていく構えだ。

シーズンでは９６試合出場で規定打席にわずかに届かなかったものの、打率２割８分６厘とバットでも昨年以上の存在感を示した。来季はそれ以上の成績にも期待がかかるが「全試合出てレギュラーかなと思う。全試合出ていればそれなりの数字は出ていると思うので。まずは全試合出られるようにどうするかっていうのを一番に考えたい」とまずはフル出場を目標に掲げた。

「大変と言うより楽しかったのが一番」と２年間務めた選手会長の座を降りる予定。「もう自分ことしか考えない」と冗談交じりに語った鷹の韋駄天は少しずつ来季への準備を進めていく。