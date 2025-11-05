三谷幸喜氏（64）が25年ぶりにゴールデン・プライム帯（午後7〜11時）の民放連続ドラマの脚本を手掛けるフジテレビ“水10”「もしもこの世が舞台なら、楽屋はどこにあるのだろう」（水曜後10・00）は12日、第7話が放送される。次週予告は「第二幕 開演！」と銘打つ。

＜※以下、ネタバレ有＞

1984年の渋谷を舞台にした青春群像劇で、三谷氏の青春時代の思い出を題材にした完全オリジナルストーリー。民放GP帯の連ドラ脚本は2000年7月期のフジテレビ木曜劇場「合い言葉は勇気」以来。主演は菅田将暉、共演は二階堂ふみ、神木隆之介、浜辺美波らと豪華キャストが顔を揃えた。

菅田は成功を夢見る演劇青年・久部三成役、二階堂はミステリアスなダンサー・倖田リカ役、神木は“三谷青年”をモチーフにした新人放送作家・蓬莱省吾役、浜辺は渋谷にひっそりと佇む八分（はっぷん）神社の巫女・江頭樹里役を演じる。

【第7話あらすじ】

クベ版「夏の夜の夢」開幕から1週間が経ったが、売上は目標の半分にも達していない。しかし、久部三成（菅田将暉）は大御所俳優・是尾礼三郎（浅野和之）を迎え、稽古に励む日々。翌週からシェイクスピア後期の名作「冬物語」を上演すると息巻く。

WS劇場の支配人・浅野大門（野添義弘）の妻・浅野フレ（長野里美）は「逃げるが勝ち」だと、売上金を持って田舎へ帰ろうと夫を誘う。久部は「是尾礼三郎の復活は演劇界にとっても大ニュースです」と熱弁。勢いに負け、大門は「もう一度、あんたに賭けてみる」と決意を固める。