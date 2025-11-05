CLリーグフェーズ第4節スラヴィア・プラハ対アーセナルの一戦が行われ、0-3でアウェイのアーセナルが勝利を収めた。



アーセナルはこれでリーグフェーズ4連勝、未だ失点を許しておらず、プレミアだけでなくCLでもその堅守を披露している。



そんな勝利したゲームでは、アーセナルの若手がCLデビューを飾った。2009年生まれ、15歳のマックス・ダウマンだ。



アーセナルが3点のリードを得た72分、レアンドロ・トロサールとの交代でピッチへ。『Sky Sports』によると、15歳と308日でのCLデビューは同大会の最年少記録だという。





ダウマンは8月にプレミアリーグデビューを飾っており、これはチームメイトのイーサン・ヌワネリに次ぐプレミア2番目の若さで、今季は記録づくしのシーズンとなっている。「彼がピッチ上でやってきたことはボールを受けるとすぐに相手に襲い掛かり、ドリブルを仕掛けてファウルをもらうことだった」「それが彼の個性であり、勇気です。それを教えることはできないない。(その勇気は)持っているか、持っていないかのどちらかだ」「パスポートに何が書いてあるかは関係ない。彼をこの状況に放り込めば、適応して良いパフォーマンスを発揮することができる」ミケル・アルテタ監督はCLデビュー戦となったダウマンのパフォーマンスに言及している。今季は完全な主力ではないものの、着実にプレイタイムを増やしている。3年後でも18歳という若さを持つダウマンの今後に注目したい。