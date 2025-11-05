三谷幸喜が脚本を手がけ、菅田将暉が主演を務めるフジテレビ系水10ドラマ『もしもこの世が舞台なら、楽屋はどこにあるのだろう』の第6話に生田斗真がサプライズ出演した。

参考：生田斗真の“食事シーン”が恐ろしさの象徴に 『べらぼう』の“悪行”を担う一橋治済の執着

本作は、1984年の渋谷を舞台にした青春群像劇で、三谷の半自伝的要素を含んだ完全オリジナルストーリー。

生田が演じるのは、危険な匂いを漂わせる色男・トロ。ジャズ喫茶「テンペスト」で久部（菅田将暉）らが会話していると、そこにトロが入店してくる。この男はリカ（二階堂ふみ）のかつての情夫だった。マスターの風呂須太郎（小林薫）は「これはこれは、懐かしい顔のご登場」とトロに声をかけるが、2人の親密な関係を悟った久部は気が気でない様子で……。

なお、生田がフジ連ドラに出演するのは、『元彼の遺言状』（2022年4月期／フジテレビ系）以来3年半ぶり。三谷脚本作品には大河ドラマ『鎌倉殿の13人』（2022年／NHK総合）で初参加し、今回が2度目の出演となる。

■金城綾香（プロデュース）コメント鋭いクレバーさがあり、それでいて掴みどころのないリカ。彼女の元・情夫のトロは、本当に“悪い男”です。彼には常に危険な香りが漂っています。彼に近づかない方が良いとわかっているのに、周囲の女たちは彼の虜になってしまう。そんな危険で美しいトロを演じられるのは、生田さんしかいないです。生田さんご本人は全くトロとは似ても似つかない素晴らしい男性ですが、なぜこのトロが似合ってしまうのか不思議でなりません。これからトロがどのようにこの物語に化学反応を与えるのか…。クベとリカの恋模様にも影響を与えるのか！？ ぜひ物語の後半戦も楽しみにご覧ください！（文＝リアルサウンド編集部）