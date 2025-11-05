JR東日本（東日本旅客鉄道）は、上越新幹線の新潟駅と長岡駅において、顔認証改札機の実証実験を2025年11月6日～2026年3月31日の期間で実施する。その実証実験開始を翌日に控える11月5日に、顔認証改札機を報道公開した。

JR東日本 新潟駅の新幹線東改札に、顔認証改札機を設置

本実証実験は、JR東日本の中長期ビジネス成長戦略「Beyond the Border」に基づき2024年12月に発表した「Suica Renaissance」で推進する「改札はタッチするという当たり前を超える」というビジョンを実現するためのひとつの例として実施するもので、顔認証改札機を利用した実証実験はJR東日本としては今回が初となる。

新潟駅と長岡駅の新幹線改札口に顔認証改札機を1台ずつ設置し、顔認証改札機を利用した改札通過の検証を行う。

実証実験の対象者は、新潟駅-長岡駅間の新幹線定期券「Suica FREX」または「Suica FREX パル」を所持している中学生以上の利用客で、2025年10月6日から10月17日の期間に応募した、一般利用者を含めた約500人のモニターにより実施される。なお、モニターの募集は終了しており、追加募集の予定はない。

こちらはJR東日本 長岡駅の新幹線改札に設置された顔認証改札機

JR東日本 新幹線統括本部 新幹線電気ネットワーク部 技術計画ユニットリーダーの恩田義行氏によると、今回顔認証改札機の実証実験を上越新幹線で実施することについて「新幹線では多くの荷物をもったお客様や、複数枚のきっぷを持って改札を通ることに慣れていないお客様が多いことから、顔認証の優位性が高いということで新潟駅と長岡駅で実施することになった」と説明。

そのうえで、「顔を認証して改札機を通過するという認証技術について、明るさが異なるなどのさまざまな環境下や、お客様がどこを見て歩いているかといった違いがあっても確実に認証でき、認証できたことを通過するお客様にきちんとお伝えすることが顔認証改札機の本当の意味での仕事と考えますので、そちらを検証したい」（恩田氏）という。

顔認証改札機の実証実験について説明する、JR東日本 新幹線統括本部 新幹線電気ネットワーク部 技術計画ユニットリーダーの恩田義行氏

今回の実証実験で利用される顔認証改札機は、JR東日本が考えるウォークスルー改札機のひとつに過ぎず、認証方法や形状も含めて最終的なものが決まっているわけではないとのこと。

また、今後については、2027年春に高輪ゲートウェイ駅を含むその周辺の5駅でウォークスルー改札機の実証実験を行うと発表済みだが、実施時期やウォークスルー改札機の仕様について現時点で具体的に決まったものはないという。

それでも、今回の実証実験を通して得られた結果をもとに、より便利に利用できるような改札機を作るとともに、利用客の利便性を高めるために、早く実装できるように検証を重ねたいとした。

新潟駅と長岡駅で異なる形の顔認証改札機を設置

今回の実証実験で設置される顔認証改札機は、新潟駅と長岡駅で異なるものを利用している。

新潟駅に設置される顔認証改札機は、既存の新幹線改札機の上に被せて実現するNEC製のものを採用。こちらは、日常と変わらないオペレーションの中で顔認証で通過できるように、というコンセプトでデザインされている。形状は通常の自動改札機に近く、通過時に表示されるサインなども通常の自動改札機に近いものを採用しているという。

新潟駅に設置されている顔認証改札機

既存の改札機に被せる形で取り付けられている

この顔認証改札機はNEC製だ

実際の顔認証改札機は、Suicaをタッチするカードリーダーや、磁気乗車券の投入口がなく、通過できない場合に閉まるフラップもない。色も一般的な自動改札機とは異なる白と黒のツートンカラーを採用しているため、かなり印象が異なって見える。

改札機上部には、顔認証を行うカメラを入場向きに2個、出場向きに2個の計4個と、3台のディスプレイを搭載。

改札機上部に顔認証用のカメラを設置

入場向きに2個、出場向きに2個の計4個のカメラを搭載している

そして、カメラで捉えた顔を、モニター利用者があらかじめタブレットのカメラを利用して登録した顔情報と照らし合わせて検証し、認証されれば改札機内部に青いラインが光るとともに、ディスプレイに青で通過する前方向きの矢印と「進んでください」という文字を表示し、正常に通過できる。

カメラの前後にディスプレイが設置され、矢印や情報を表示

通過時に正常に顔認証できれば、ディスプレイに緑の矢印と「進んでください」という文字を表示する

下記の動画は、正常に顔認証でき改札を通過している様子。

顔登録を行っていない利用客が通ろうとした場合など、顔認証できなかった場合には、改札内に赤いラインが光るとともに、ディスプレイが赤に染まり、逆向きの矢印と「通れません 戻ってください」という文字を表示。同時に、通常の自動改札機と同じ警告音チャイムを再生し、通過できないことを利用客に知らせる。

顔認証できなかった場合は、赤い画面に矢印と「通れません 戻ってください」と表示し、警告チャイムが鳴る

顔認証が通らずに警告を表示しているディスプレイ

下記の動画は、顔認証できなかった様子。

それに対し長岡駅に設置される顔認証改札機は、トンネル型のパナソニック コネクト製のものを採用している。こちらは、顔認証改札機の通過時に映像や音響を用いて通過が許可されたことを認知できるようにすることで、ワクワク感を感じられる近未来型のデザインを採用したという。

長岡駅に設置されている顔認証改札機

トンネル型で照明や大型ディスプレイの搭載など、見た目にも近未来的な印象

側面には新幹線の先頭車両を模したようなデザインが描かれている

こちらはパナソニック コネクト製

実際の顔認証改札機を見ると、天井まで完全に覆われたトンネル型で、入り口には青や赤に光る照明が取り付けられ、床に進む向きを示す矢印を投影したり、内部側面に大型ディスプレイを搭載してさまざまな映像を表示するなど、見た目にも一般的な自動改札機とは全く異なる印象。

顔認証用のカメラは、改札機内部に入場向きに2個、出場向きに2個の計4個を設置。そして、そのカメラで捉えた顔をモニター利用者であると認証できれば、改札機の照明が青く光るとともに、内部の床には進行方向を示す青の矢印が投影され、側面ディスプレイには進行方向に走る新幹線の映像を表示。同時に軽やかなメロディで認証され通過が許可されたことを音でも知らせるようになっている

内部には入場向きに2個、出場向きに2個の計4個の顔認証用カメラを搭載している

内部には大型ディスプレイも2基搭載し、さまざまな情報を表示する

通過時に正常に顔認証できれば、入り口の照明が緑に光り、床に緑の矢印を投影、内部ディスプレイに新幹線の映像を表示し、軽やかなメロディを再生する

下記の動画は、正常に顔認証でき改札を通過している様子。

逆に顔認証できなかった場合には、照明が赤く光るとともに、床には逆向きの矢印を赤バックで投影、ディスプレイにも赤バックに白文字で「戻ってください」という文字と矢印を表示する。同時に警告音と「戻ってください」というアナウンスも再生される。

顔認証できなかった場合は、照明が赤く光り、床には赤バックで逆向きの矢印を投影、ディスプレイも赤バックで矢印と「戻ってください」という文字を表示し、警告音とアナウンスも再生

下記の動画は、顔認証できなかった様子。

それぞれの顔認証改札機の顔認証精度は、実際に通過の様子を撮影した動画を見てもらうとわかるように、改札機に近付くとほぼ瞬時に認証され通過できている。

今回の報道公開では、マスクなどを装着せずに改札通過のデモが行われたが、事前の実験ではマスクを装着していてもほぼ問題なく認証できていたそうで、十分な認証精度を確保できていると考えられる。

マスクと帽子、マスクと眼鏡など、顔が覆われる割合が多くなれば認証精度が下がるそうで、テストでは認証に失敗することもあったそうだが、日常生活の中で認証できるような顔認証であるべきとの考えのもと、実証実験をとおしてさまざまな条件で認証精度を検証したいとのことだ。