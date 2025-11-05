三谷幸喜氏脚本のフジテレビ系連続ドラマ「もしもこの世が舞台なら、楽屋はどこにあるのだろう」（水曜・後１０時）の第６話が５日、放送され、俳優の生田斗真がサプライズ出演した。

生田は、劇団演出家・久部（菅田将暉）が、ジャズ喫茶「テンペスト」で会話している場面で登場。危険な匂いを漂わせるこの色男・トロは、リカ（二階堂ふみ）のかつての情夫だった。マスターの風呂須（小林薫）が「これはこれは、懐かしい顔のご登場」とトロに声をかけるが、二人の親密な関係を悟った久部は気が気でない様子…、という展開となった。

生田は三谷氏の脚本作品には、ＮＨＫ大河ドラマ「鎌倉殿の１３人」（２０２２年）で初参加。今回が２度目の出演となる。

◆金城綾香プロデューサー「鋭いクレバーさがあり、それでいてつかみどころのないリカ。彼女の元・情夫のトロは、本当に“悪い男”です。彼には常に危険な香りが漂っています。彼に近づかない方がいいとわかっているのに、周囲の女たちは彼の虜になってしまう。そんな危険で美しいトロを演じられるのは、生田さんしかいないです。生田さんご本人は全くトロとは似ても似つかない素晴らしい男性ですが、なぜこのトロが似合ってしまうのか不思議でなりません。これからトロがどのようにこの物語に化学反応を与えるのか…。クベとリカの恋模様にも影響を与えるのか！？ぜひ物語の後半戦も楽しみにご覧ください！」