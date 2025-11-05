◇AFCチャンピオンズリーグエリート（ACLE）リーグステージ・イースト第4節 神戸 1―0 蔚山（2025年11月5日 ノエビアスタジアム）

神戸が悪い流れを断ち切った。蔚山（韓国）との首位決戦を制して東地区首位に浮上。後半13分に決勝点を挙げたMFジェアン・パトリッキは「僕の得点だったけど、出ていない選手も含めたチーム全員の献身性があってのゴール。僕1人のゴールと言われるのは本意じゃない。チームとして大事な勝利になった」と公式戦5試合ぶりの勝利を喜んだ。

序盤から攻守の切り替えが速く、セカンドボール回収率でも上回った。VAR判定で取り消されたものの、前半11分には流れるような連係からFW大迫勇也が難易度の高い右足ボレーでネットを揺らした。特に前半のシュート数は9本―1本。終盤は押し込まれる時間帯もあったが、大迫が「0―0では物足りない展開だった。もっと早く得点が取れれば良かった。きょう示したように、良い準備をすれば良い結果が付いてくる」と胸を張るほど、蔚山を圧倒した。

次戦は中3日でリーグG大阪戦（9日、パナスタ）。残り3試合で首位・鹿島との勝ち点5差逆転を狙う中、弾みの付く勝利となった。