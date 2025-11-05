Snow Manの岩本照さん、渡辺翔太さん、ラウールさんが4日、『六本木ヒルズ けやき坂イルミネーション点灯式』に登場。ラウールさんが、クリスマスにメンバーとしたいことを明かしました。



今年のクリスマスに、メンバーとしたいことを聞かれた渡辺さんは、「Snow Manと過ごさないといけないんですよね？」と悩む様子を見せ、「我々ちょうど12月23日から東京ドームでコンサートがあるんですよ」とクリスマスの予定を明かしました。

続けて、「なので、Snow Manでクリスマスを楽しみながら、会場に来てくれる皆様を楽しませる。ホリデーシーズンを僕たちは楽しませる側に徹したいなというふうに思っています」とドーム公演への意気込みを語りました。

ラウールさんは、「（Snow Manが）昔プレゼント交換会っていうのをやられてたっていうのをお伺いしまして、自分が参加する前。それ復活するみたいな、いいですけどね」と提案。

また、ドーム公演で楽しみにしていることがあるそうで、「もちろん六本木ヒルズのイルミネーションもすてきですけど、東京ドームを埋めてくれるお客さんのイルミネーションっていうのも、そこでしか見られない景色。それが楽しみ」と話すと、それを聞いた渡辺さんは「アイドルの鑑（かがみ）だな！」とリアクションしました。