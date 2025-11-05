俳優の磯村勇斗さん（33）とAぇ! groupの末澤誠也さん（31）が5日、映画『mentor』（2026年秋公開予定）でW主演することが発表され、コメントを寄せました。

15年前に花火遊びによってアパートを全焼させてしまった過去を持つ二人の主人公・益子龍之介と上谷拓海。映画では二人の前に再び現れた被害者の男・埜本の存在によって、心を揺らし、運命を狂わせていく様子が描かれます。磯村さんは、罪に蓋をし、アーチェリーの日本代表候補として前に進もうとする龍之介を演じ、末澤さんは、いまだ罪の記憶から抜け出せず、陰鬱な日々に立ちすくむ、拓海を演じます。

■益子龍之介役・磯村勇斗さんコメント

作品の監督・脚本は『ミッシング』や『空白』などを手がけた𠮷田恵輔さんが担当。W主演する磯村さんと末澤さんがコメントを寄せました。

𠮷田恵輔監督の作品は以前から拝見していて、いつかご一緒したいと思っていました。

アーチェリーという役柄にも挑戦してみたかったので、

今回のお話はまさに“やってみたい”が重なった奇跡のような出会いでした。

𠮷田監督はとてもフランクでお話ししやすく、きっと現場も明るく進んでいくのではという予感があります。

どんな化学反応が起こるのか、まだ自分でも想像がつきませんが、

だからこそその“わからなさ”を楽しみに、現場で生まれる瞬間を大切に撮影に挑みたいと思います。

■上谷拓海役・末澤誠也さんコメント

個人としては初の映画出演で、しかも主演という形で𠮷田恵輔監督の作品に参加できること、

本当に光栄に思っています。今まで演じたことのない役どころに向き合うのはプレッシャーもありますが、

それ以上に喜びと覚悟の方が大きいです。

磯村さんとも初共演ですが、とても話しやすく、ここから一緒に関係性を築けたらと思っています。

日々の現場の中で吸収しながら、自分をアップデートし、全力で良い作品にしていけたらと思っています。