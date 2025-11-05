百貨店各社は５日、来年の正月に販売する福袋の内容を発表した。

史上最高値で推移する純金を使った１点ものの豪華な商品のほか、価格高騰が続くコメを割安で提供する福袋など顧客の取り込みに工夫を凝らしている。

高島屋は人気漫画「キャプテン翼」作者の高橋陽一さんとコラボし、実物大の純金製サッカーボール（直径約２２センチ、約３キロ・グラム）と、主人公のフィギュア（高さ約１０センチ、約８０グラム）のセットを１人限定で抽選販売する。高橋さんが描く購入者の似顔絵が付いて税込み計１億２０００万円。１月３、４日に応募を受け付ける。

世界的に金の価格が高騰しており、高島屋の担当者は「作品のファンだけでなく、資産として保有する需要もあるのでは」と期待している。東武百貨店も、新年の干支（えと）にちなんだ「馬」の置物や小判など純金のセット商品を１２０万円で販売する。

食品のお得感を打ち出した福袋も多い。横浜高島屋は３人限定で、山形県産米５キロ・グラムと塩昆布などご飯のお供が１年間、毎月届く定期便を２万２６０円で発売。松屋は、ランダムで料理や食品が当たる毎年恒例の人気企画「食の福ガチャ」（８０００円）に、北海道産の玄米３０キロ・グラム（３万６０００円相当）を加えた。

松屋は、大阪・関西万博のフランス館で人気だったパン店のクロワッサンやマカロンの詰め合わせ（６０００円）を販売。担当者は「万博に行った人も行けなかった人も、『アフター万博』を楽しんでもらいたい」と話している。