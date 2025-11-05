現預金50万円「アルバイトばかりで、厚生年金をかけていなかったことがとても残念……」70歳男性のリアルな年金生活
現役時代にいくら稼ぎ、貯蓄をしておけば安心した暮らしができるのか。All Aboutが実施したアンケート調査から、北海道在住70歳男性のケースをご紹介します。
回答者プロフィール回答者本人：70歳男性
同居家族構成：本人のみ
居住地：北海道
リタイア前の雇用形態：正社員
リタイア前の年収：400万円
現在の資産：預貯金50万円、リスク資産0円
これまでの年金加入期間：国民年金360カ月、厚生年金240カ月
現在受給している年金額（月額）老齢基礎年金（国民年金）：6万5000円（受給年齢を繰り下げ）
老齢厚生年金（厚生年金）：なし（受給年齢を繰り下げ）
障害基礎年金や障害厚生年金（障害年金）：なし
遺族基礎年金や遺族厚生年金（遺族年金）：なし
その他（企業年金や個人年金保険など）：なし
「受給額が少なく、最近の物価上昇にはついていけない」現在の年金額について満足しているか、の問いに「満足していない」と回答した今回の投稿者。
その理由として、現在は「国民年金のみなので受給額は少ないと思っている。最近の物価上昇にはついていけない。毎月やりくりが大変」と語っています。
ひと月の支出は約「5万円」。年金だけでは「1〜2回足りない月がある」と回答されています。
「暖房用の灯油代を夏の間に蓄えている」年金で足りない支出については、在宅ワークなどの収入や「貯金の引き出し」で賄っているという投稿者。
年金生活においては節約を意識しているそうで、「北海道では冬に必要な暖房用の灯油代を、夏の間に蓄えておかないといけない。そのため計算しながら貯めています」と計画的な様子です。
「この先のことは不安だらけ。年金支給日だけが今の楽しみ」現役時代にもっとこうしておけばよかったことがあるか、との問いには「現役の間に（より長い期間）会社員になっておけばよかった。年金受給額が全く違う。アルバイトばかりで、厚生年金をかけていない時期があったことがとても残念。農業者年金も途中退会したのも間違っていた。今はミスをしたと思っている」と回答。
今の生活での不安については「この先のことは不安だらけ。健康状態が悪くなった場合を考えるととても心配」とコメント。
また最後に年金生活の楽しみを問うと、「特別喜びはありません。年金支給日が来るのが待ち遠しいだけ」と苦しい現状を語られていました。
※本文カッコ内の回答者コメントは原文に準拠しています
※エピソードは投稿者の当時のものです。現在とはサービスや金額などの情報が異なることがございます
※投稿エピソードのため、内容の正確性を保証するものではございません
(文:あるじゃん 編集部)