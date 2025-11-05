お笑い芸人のみなみかわさん（43）が4日、都内で行われた『第42回ベストジーニスト2025』の授賞式に登場。同じ部門を受賞した、モデルで俳優のKōki,さん（22）へのおねだりで報道陣を笑わせました。

日本ジーンズ協議会が、“最もジーンズが似合う有名人”を表彰する『ベストジーニスト』。みなみかわさんは今回、様々な場面でジーンズをはきこなす姿が幅広い世代に親しまれ、多くの人々にデニムファッションの魅力を伝えているとして協議会選出部門で表彰されました。Snow Manの目黒蓮さんや7人組ガールズグループ・HANA、俳優の松本若菜さんなど豪華な面々に囲まれ、「やりましたね僕。全く違和感ない並びでしょ。美しいでしょ」と自賛しました。

またトークセッションでは、共に協議会選出部門に選ばれたKōki,さんに、初対面ながら「（壇上に）出る前に、本当に失礼ながら“お父さん（木村拓哉さん）の余ってるデニムあったらください”って言って」と、Kōki,さんの父親で第11回から5年連続でベストジーニストを受賞し、殿堂入りを果たしている木村さんのデニムをおねだりしたと明かし、「松本（若菜）さんにちょっと怒られました」と、報道陣の笑いを誘いました。

その後も「とにかく僕は、人からデニムが欲しいんです」と語り、再びKōki,さんに「ということなので、お父さんによろしくお伝えください」と懲りずにおねだり。さらなる笑いを誘いました。