「貴重な水着姿」「綺麗なS字」「ギャップたまらん」横浜FCの“女神”が大胆ショット披露
横浜FCスタジアムMCの三田萌日香さんが披露した大胆ショットがファンの反響を呼んでいる。
三田さんは「いい(11)推し(04)の日」となる11月4日に自身のX(旧ツイッター/@_fl_monika)やインスタグラム(@_m_m_monika)を更新。「いい推しの日」と記し、白いビキニを着たグラビア撮影のオフショットを投稿した。
ユーザーからは「メチャクチャ可愛すぎる」「貴重な水着姿!」「素敵」「す、素晴らしい!!」「スタイル抜群」「綺麗なS字」「相変わらずスタイルバグってる」「お顔もスタイルもパーフェクト」「モデルの表情にドキッとします」「ギャップがたまらん」「自慢の推し」「地球人全員幸せ」と絶賛の声が相次いだ。
現在25歳の三田さんは、女性アイドルグループ『アイオケ』でボーカル・リーダーを担当。2020年に横浜FCのスタジアムMCに就任した。対戦相手にちなんだ「#三田ちゃんの勝負飯予想」のポストも毎試合話題となっている。
#いい推しの日 pic.twitter.com/upkaXQ6Zwy— 三田 萌日香 (@_fl_monika) November 4, 2025
